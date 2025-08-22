Lisätietoja LBP-rahakkeesta

LoopBurn – hinta (LBP)

1LBP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.094223
$0.094223$0.094223
-23.20%1D
Reaaliaikainen LoopBurn (LBP) -hintakaavio
2025-08-22 18:19:49 (UTC+8)

LoopBurn (LBP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.083821
$ 0.083821$ 0.083821
24 h:n matalin
$ 0.128338
$ 0.128338$ 0.128338
24 h:n korkein

$ 0.083821
$ 0.083821$ 0.083821

$ 0.128338
$ 0.128338$ 0.128338

$ 0.288981
$ 0.288981$ 0.288981

$ 0.02533986
$ 0.02533986$ 0.02533986

+1.48%

-23.22%

+4.06%

+4.06%

LoopBurn (LBP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.094223. Viimeisen 24 tunnin aikana LBP on vaihdellut alimmillaan $ 0.083821 ja korkeimmillaan $ 0.128338 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LBP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.288981, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02533986.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LBP on muuttunut +1.48% viimeisen tunnin aikana, -23.22% 24 tunnin aikana ja +4.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LoopBurn (LBP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 54.59K
$ 54.59K$ 54.59K

--
----

$ 55.72K
$ 55.72K$ 55.72K

579.32K
579.32K 579.32K

591,315.1838590271
591,315.1838590271 591,315.1838590271

LoopBurn-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LBP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 579.32K ja sen kokonaistarjonta on 591315.1838590271. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 55.72K.

LoopBurn (LBP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LoopBurn – USD -hinta muuttui $ -0.02849512523046307.
Viimeisten 30 päivän aikana LoopBurn – USD -hinnan muutos oli $ +0.0602377532.
Viimeisten 60 päivän aikana LoopBurn – USD -hinnan muutos oli $ -0.0199252906.
Viimeisten 90 päivän aikana LoopBurn – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.02849512523046307-23.22%
30 päivää$ +0.0602377532+63.93%
60 päivää$ -0.0199252906-21.14%
90 päivää$ 0--

Mikä on LoopBurn (LBP)

$LPB is a deflationary ERC-20 token on the Sonic network designed to boost trading volume and incentivize liquidity - all without relying on token taxes. Through a unique burn-and-recycle mechanism, LoopBurn attracts liquidity yield farmers while continuously reducing the total supply of $LPB over time. Through its automated burn and buyback engine, the protocol reduces supply and increases token velocity fueling long term scarcity and value.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

LoopBurn-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LoopBurn (LBP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LoopBurn (LBP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LoopBurn-rahakkeelle.

Tarkista LoopBurn-rahakkeen hintaennuste nyt!

LBP paikallisiin valuuttoihin

LoopBurn (LBP) -rahakkeen tokenomiikka

LoopBurn (LBP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LBP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LoopBurn (LBP)”

Paljonko LoopBurn (LBP) on arvoltaan tänään?
LBP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.094223 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LBP-USD-parin nykyinen hinta?
LBP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.094223. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LoopBurn-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LBP markkina-arvo on $ 54.59K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LBP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LBP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 579.32K USD.
Mikä oli LBP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LBP saavutti ATH-hinnaksi 0.288981 USD.
Mikä oli LBP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LBP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02533986 USD.
Mikä on LBP-rahakkeen treidausvolyymi?
LBP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LBP tänä vuonna korkeammalle?
LBP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LBP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 18:19:49 (UTC+8)

