Leviathan Points-logo

Leviathan Points – hinta (SQUID)

Ei listattu

1SQUID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00932552
+0.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Leviathan Points (SQUID) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:01:24 (UTC+8)

Leviathan Points (SQUID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00908236
24 h:n matalin
$ 0.00936742
24 h:n korkein

$ 0.00908236
$ 0.00936742
$ 0.04318002
$ 0
+0.05%

+0.83%

+3.80%

+3.80%

Leviathan Points (SQUID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00932552. Viimeisen 24 tunnin aikana SQUID on vaihdellut alimmillaan $ 0.00908236 ja korkeimmillaan $ 0.00936742 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SQUID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04318002, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SQUID on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, +0.83% 24 tunnin aikana ja +3.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Leviathan Points (SQUID) -rahakkeen markkinatiedot

$ 232.99K
--
$ 232.99K
25.00M
25,000,000.0
Leviathan Points-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 232.99K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SQUID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.00M ja sen kokonaistarjonta on 25000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 232.99K.

Leviathan Points (SQUID) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Leviathan Points – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Leviathan Points – USD -hinnan muutos oli $ -0.0039969076.
Viimeisten 60 päivän aikana Leviathan Points – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006346930.
Viimeisten 90 päivän aikana Leviathan Points – USD -hinnan muutos oli $ -0.031605152787778975.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.83%
30 päivää$ -0.0039969076-42.85%
60 päivää$ +0.0006346930+6.81%
90 päivää$ -0.031605152787778975-77.21%

Mikä on Leviathan Points (SQUID)

Decentralized Headline News Telegram Bot

Leviathan Points (SQUID) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Leviathan Points-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Leviathan Points (SQUID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Leviathan Points (SQUID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Leviathan Points-rahakkeelle.

Tarkista Leviathan Points-rahakkeen hintaennuste nyt!

SQUID paikallisiin valuuttoihin

Leviathan Points (SQUID) -rahakkeen tokenomiikka

Leviathan Points (SQUID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SQUID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Leviathan Points (SQUID)”

Paljonko Leviathan Points (SQUID) on arvoltaan tänään?
SQUID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00932552 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SQUID-USD-parin nykyinen hinta?
SQUID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00932552. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Leviathan Points-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SQUID markkina-arvo on $ 232.99K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SQUID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SQUID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.00M USD.
Mikä oli SQUID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SQUID saavutti ATH-hinnaksi 0.04318002 USD.
Mikä oli SQUID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SQUID-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SQUID-rahakkeen treidausvolyymi?
SQUID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SQUID tänä vuonna korkeammalle?
SQUID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SQUID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
