Lisätietoja KCT-rahakkeesta

KCT-rahakkeen hintatiedot

KCT-rahakkeen valkoinen paperi

KCT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KCT-rahakkeen tokenomiikka

KCT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Konnect-logo

Konnect – hinta (KCT)

Ei listattu

1KCT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00023168
$0.00023168$0.00023168
-4.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Konnect (KCT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:05:23 (UTC+8)

Konnect (KCT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.156065
$ 0.156065$ 0.156065

$ 0
$ 0$ 0

-1.29%

-4.02%

+15.56%

+15.56%

Konnect (KCT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KCT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KCT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.156065, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KCT on muuttunut -1.29% viimeisen tunnin aikana, -4.02% 24 tunnin aikana ja +15.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Konnect (KCT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

--
----

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

7.17B
7.17B 7.17B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Konnect-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.17B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.31M.

Konnect (KCT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Konnect – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Konnect – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Konnect – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Konnect – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.02%
30 päivää$ 0-42.82%
60 päivää$ 0-67.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Konnect (KCT)

Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners. Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Konnect-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Konnect (KCT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Konnect (KCT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Konnect-rahakkeelle.

Tarkista Konnect-rahakkeen hintaennuste nyt!

KCT paikallisiin valuuttoihin

Konnect (KCT) -rahakkeen tokenomiikka

Konnect (KCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KCT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Konnect (KCT)”

Paljonko Konnect (KCT) on arvoltaan tänään?
KCT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KCT-USD-parin nykyinen hinta?
KCT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Konnect-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KCT markkina-arvo on $ 1.66M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.17B USD.
Mikä oli KCT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KCT saavutti ATH-hinnaksi 0.156065 USD.
Mikä oli KCT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KCT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KCT-rahakkeen treidausvolyymi?
KCT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KCT tänä vuonna korkeammalle?
KCT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KCT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:05:23 (UTC+8)

Konnect (KCT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.