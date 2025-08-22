Konnect – hinta (KCT)
Konnect (KCT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KCT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KCT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.156065, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KCT on muuttunut -1.29% viimeisen tunnin aikana, -4.02% 24 tunnin aikana ja +15.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Konnect-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KCT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.17B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.31M.
Tämän päivän aikana Konnect – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Konnect – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Konnect – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Konnect – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.02%
|30 päivää
|$ 0
|-42.82%
|60 päivää
|$ 0
|-67.03%
|90 päivää
|$ 0
|--
Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners. Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Konnect (KCT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Konnect (KCT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Konnect-rahakkeelle.
Tarkista Konnect-rahakkeen hintaennuste nyt!
Konnect (KCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KCT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
