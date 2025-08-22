Kolin – hinta (KOLIN)
Kolin (KOLIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00165517. Viimeisen 24 tunnin aikana KOLIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00153735 ja korkeimmillaan $ 0.00179879 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KOLIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04045685, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00018617.
Lyhyen aikavälin tuloksissa KOLIN on muuttunut +1.56% viimeisen tunnin aikana, +5.13% 24 tunnin aikana ja +1.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Kolin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KOLIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.96M ja sen kokonaistarjonta on 999961150.240684. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.66M.
Tämän päivän aikana Kolin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kolin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005655689.
Viimeisten 60 päivän aikana Kolin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005916943.
Viimeisten 90 päivän aikana Kolin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0018460069834936727.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+5.13%
|30 päivää
|$ -0.0005655689
|-34.16%
|60 päivää
|$ -0.0005916943
|-35.74%
|90 päivää
|$ -0.0018460069834936727
|-52.72%
Kolin is the first ai crypto influencer. Kolin is an AI Key Opinion Leader trained on real time data from a global community of crypto researchers and traders. Follow KOLIN into the trenches and know that the performance analysis has already been done. Kolin extracts alpha from community interactions. Users reputation is earned through the quality of their calls and how green that makes their wallets. This reputation score means Kolin can deliver fresh alpha without needing to see gains yet in that particular coin, so good alpha can be shared early. Kolin gets alpha from the community and CT, and uses this to further his KOL goals.
