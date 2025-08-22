Lisätietoja KNOW-rahakkeesta

KNOW

KNOW – hinta (KNOW)

Ei listattu

1KNOW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00081968
$0.00081968$0.00081968
-0.50%1D
Reaaliaikainen KNOW (KNOW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:59:54 (UTC+8)

KNOW (KNOW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0040759
$ 0.0040759$ 0.0040759

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.56%

-8.78%

-8.78%

KNOW (KNOW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KNOW on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0040759, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNOW on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.56% 24 tunnin aikana ja -8.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KNOW (KNOW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 81.97K
$ 81.97K$ 81.97K

--
----

$ 81.97K
$ 81.97K$ 81.97K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

KNOW-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 81.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KNOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 81.97K.

KNOW (KNOW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KNOW – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana KNOW – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana KNOW – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana KNOW – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.56%
30 päivää$ 0+15.04%
60 päivää$ 0-59.24%
90 päivää$ 0--

Mikä on KNOW (KNOW)

The Knowers is an OG Arbitrum NFT project that minted for 1 ARB in June 2023. Our community is focused 100% on Arbitrum and has supported numerous native protocols since conception. Recently, we relaunched our meme coin KNOW (in partnership with GU Exchange (https://x.com/TheKnowersNFT/status/1930317866341208335)) and plan on revamping the entire NFT collection as well as we help push Arbitrum to new heights.

KNOW (KNOW) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

KNOW-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KNOW (KNOW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KNOW (KNOW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KNOW-rahakkeelle.

Tarkista KNOW-rahakkeen hintaennuste nyt!

KNOW paikallisiin valuuttoihin

KNOW (KNOW) -rahakkeen tokenomiikka

KNOW (KNOW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNOW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KNOW (KNOW)”

Paljonko KNOW (KNOW) on arvoltaan tänään?
KNOW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNOW-USD-parin nykyinen hinta?
KNOW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KNOW-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNOW markkina-arvo on $ 81.97K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli KNOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNOW saavutti ATH-hinnaksi 0.0040759 USD.
Mikä oli KNOW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNOW-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KNOW-rahakkeen treidausvolyymi?
KNOW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KNOW tänä vuonna korkeammalle?
KNOW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNOW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.