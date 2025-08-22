Lisätietoja KNU-rahakkeesta

KNU-rahakkeen hintatiedot

KNU-rahakkeen virallinen verkkosivusto

KNU-rahakkeen tokenomiikka

KNU-rahakkeen hintaennuste

Keanu-logo

Keanu – hinta (KNU)

Ei listattu

1KNU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Keanu (KNU) -hintakaavio
Keanu (KNU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00552793
$ 0.00552793$ 0.00552793

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Keanu (KNU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KNU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KNU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00552793, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KNU on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Keanu (KNU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.18K
$ 17.18K$ 17.18K

--
----

$ 17.18K
$ 17.18K$ 17.18K

992.58M
992.58M 992.58M

992,580,079.588855
992,580,079.588855 992,580,079.588855

Keanu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KNU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 992.58M ja sen kokonaistarjonta on 992580079.588855. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.18K.

Keanu (KNU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Keanu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Keanu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Keanu – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Keanu – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+3.95%
60 päivää$ 0+50.12%
90 päivää$ 0--

Mikä on Keanu (KNU)

Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market.

Keanu (KNU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Keanu-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Keanu (KNU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Keanu (KNU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Keanu-rahakkeelle.

Tarkista Keanu-rahakkeen hintaennuste nyt!

KNU paikallisiin valuuttoihin

Keanu (KNU) -rahakkeen tokenomiikka

Keanu (KNU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KNU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Keanu (KNU)”

Paljonko Keanu (KNU) on arvoltaan tänään?
KNU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KNU-USD-parin nykyinen hinta?
KNU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Keanu-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KNU markkina-arvo on $ 17.18K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KNU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KNU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 992.58M USD.
Mikä oli KNU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KNU saavutti ATH-hinnaksi 0.00552793 USD.
Mikä oli KNU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KNU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KNU-rahakkeen treidausvolyymi?
KNU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KNU tänä vuonna korkeammalle?
KNU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KNU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Keanu (KNU) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

