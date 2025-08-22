Lisätietoja KDR-rahakkeesta

KDR-logo

KDR – hinta (KDR)

Ei listattu

1KDR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01325876
$0.01325876$0.01325876
+12.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen KDR (KDR) -hintakaavio
KDR (KDR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01176719
$ 0.01176719$ 0.01176719
24 h:n matalin
$ 0.01345924
$ 0.01345924$ 0.01345924
24 h:n korkein

$ 0.01176719
$ 0.01176719$ 0.01176719

$ 0.01345924
$ 0.01345924$ 0.01345924

$ 0.389192
$ 0.389192$ 0.389192

$ 0.00669518
$ 0.00669518$ 0.00669518

-0.53%

+12.14%

-12.03%

-12.03%

KDR (KDR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01325876. Viimeisen 24 tunnin aikana KDR on vaihdellut alimmillaan $ 0.01176719 ja korkeimmillaan $ 0.01345924 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.389192, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00669518.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KDR on muuttunut -0.53% viimeisen tunnin aikana, +12.14% 24 tunnin aikana ja -12.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

KDR (KDR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 198.90K
$ 198.90K$ 198.90K

--
----

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

15.10M
15.10M 15.10M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

KDR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 198.90K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.10M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.32M.

KDR (KDR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana KDR – USD -hinta muuttui $ +0.00143486.
Viimeisten 30 päivän aikana KDR – USD -hinnan muutos oli $ +0.0075469034.
Viimeisten 60 päivän aikana KDR – USD -hinnan muutos oli $ +0.0107201330.
Viimeisten 90 päivän aikana KDR – USD -hinnan muutos oli $ -0.000550222000472593.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00143486+12.14%
30 päivää$ +0.0075469034+56.92%
60 päivää$ +0.0107201330+80.85%
90 päivää$ -0.000550222000472593-3.98%

Mikä on KDR (KDR)

Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

KDR (KDR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

KDR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon KDR (KDR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko KDR (KDR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita KDR-rahakkeelle.

Tarkista KDR-rahakkeen hintaennuste nyt!

KDR paikallisiin valuuttoihin

KDR (KDR) -rahakkeen tokenomiikka

KDR (KDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KDR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”KDR (KDR)”

Paljonko KDR (KDR) on arvoltaan tänään?
KDR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01325876 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KDR-USD-parin nykyinen hinta?
KDR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01325876. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on KDR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KDR markkina-arvo on $ 198.90K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.10M USD.
Mikä oli KDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KDR saavutti ATH-hinnaksi 0.389192 USD.
Mikä oli KDR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KDR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00669518 USD.
Mikä on KDR-rahakkeen treidausvolyymi?
KDR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KDR tänä vuonna korkeammalle?
KDR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KDR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
KDR (KDR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

