Kaching-logo

Kaching – hinta (KCH)

Ei listattu

1KCH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00102957
$0.00102957$0.00102957
-1.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Kaching (KCH) -hintakaavio
2025-08-22 16:58:54 (UTC+8)

Kaching (KCH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0010104
$ 0.0010104$ 0.0010104
24 h:n matalin
$ 0.00104124
$ 0.00104124$ 0.00104124
24 h:n korkein

$ 0.0010104
$ 0.0010104$ 0.0010104

$ 0.00104124
$ 0.00104124$ 0.00104124

$ 0.094286
$ 0.094286$ 0.094286

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-1.08%

-13.88%

-13.88%

Kaching (KCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00102957. Viimeisen 24 tunnin aikana KCH on vaihdellut alimmillaan $ 0.0010104 ja korkeimmillaan $ 0.00104124 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.094286, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KCH on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.08% 24 tunnin aikana ja -13.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kaching (KCH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 289.79K
$ 289.79K$ 289.79K

--
----

$ 10.30M
$ 10.30M$ 10.30M

281.47M
281.47M 281.47M

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kaching-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 289.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 281.47M ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.30M.

Kaching (KCH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kaching – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kaching – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000742420.
Viimeisten 60 päivän aikana Kaching – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004507727.
Viimeisten 90 päivän aikana Kaching – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000604692122397531.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.08%
30 päivää$ +0.0000742420+7.21%
60 päivää$ +0.0004507727+43.78%
90 päivää$ +0.0000604692122397531+6.24%

Mikä on Kaching (KCH)

Kaching is a protocol with lottery and staking as services.

Kaching-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kaching (KCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kaching (KCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kaching-rahakkeelle.

Tarkista Kaching-rahakkeen hintaennuste nyt!

KCH paikallisiin valuuttoihin

Kaching (KCH) -rahakkeen tokenomiikka

Kaching (KCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kaching (KCH)”

Paljonko Kaching (KCH) on arvoltaan tänään?
KCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00102957 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KCH-USD-parin nykyinen hinta?
KCH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00102957. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kaching-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KCH markkina-arvo on $ 289.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 281.47M USD.
Mikä oli KCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KCH saavutti ATH-hinnaksi 0.094286 USD.
Mikä oli KCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KCH-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KCH-rahakkeen treidausvolyymi?
KCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KCH tänä vuonna korkeammalle?
KCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KCH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 16:58:54 (UTC+8)

