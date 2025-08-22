Lisätietoja JGN-rahakkeesta

JGN-rahakkeen hintatiedot

JGN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

JGN-rahakkeen tokenomiikka

JGN-rahakkeen hintaennuste

Juggernaut – hinta (JGN)

1JGN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00204842
-58.70%1D
USD
Reaaliaikainen Juggernaut (JGN) -hintakaavio
Juggernaut (JGN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00202577
24 h:n matalin
$ 0.00501637
24 h:n korkein

$ 0.00202577
$ 0.00501637
$ 5.83
$ 0
+0.28%

-58.76%

-63.80%

-63.80%

Juggernaut (JGN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00204842. Viimeisen 24 tunnin aikana JGN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00202577 ja korkeimmillaan $ 0.00501637 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.83, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa JGN on muuttunut +0.28% viimeisen tunnin aikana, -58.76% 24 tunnin aikana ja -63.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Juggernaut (JGN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 205.27K
--
$ 307.26K
100.21M
150,000,000.0
Juggernaut-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 205.27K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.21M ja sen kokonaistarjonta on 150000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 307.26K.

Juggernaut (JGN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Juggernaut – USD -hinta muuttui $ -0.002918893862330826.
Viimeisten 30 päivän aikana Juggernaut – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003856193.
Viimeisten 60 päivän aikana Juggernaut – USD -hinnan muutos oli $ +0.0025368919.
Viimeisten 90 päivän aikana Juggernaut – USD -hinnan muutos oli $ -0.006788705531469528.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.002918893862330826-58.76%
30 päivää$ +0.0003856193+18.83%
60 päivää$ +0.0025368919+123.85%
90 päivää$ -0.006788705531469528-76.82%

Mikä on Juggernaut (JGN)

Dynamically share value with stakeholders and create border-less accountability with custom JGN DeFi synthetics and NFT.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Juggernaut (JGN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Juggernaut-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Juggernaut (JGN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Juggernaut (JGN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Juggernaut-rahakkeelle.

Tarkista Juggernaut-rahakkeen hintaennuste nyt!

JGN paikallisiin valuuttoihin

Juggernaut (JGN) -rahakkeen tokenomiikka

Juggernaut (JGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JGN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Juggernaut (JGN)”

Paljonko Juggernaut (JGN) on arvoltaan tänään?
JGN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00204842 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on JGN-USD-parin nykyinen hinta?
JGN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00204842. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Juggernaut-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen JGN markkina-arvo on $ 205.27K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on JGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
JGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.21M USD.
Mikä oli JGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
JGN saavutti ATH-hinnaksi 5.83 USD.
Mikä oli JGN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
JGN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on JGN-rahakkeen treidausvolyymi?
JGN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko JGN tänä vuonna korkeammalle?
JGN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso JGN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.