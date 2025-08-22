Lisätietoja INT-rahakkeesta

$0.00367822
+0.20%1D
2025-08-22 14:19:18 (UTC+8)

Internet Token (INT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00355821
24 h:n matalin
$ 0.00369179
24 h:n korkein

$ 0.00355821
$ 0.00369179
$ 0.096725
$ 0.00149396
+0.18%

+0.37%

-17.63%

-17.63%

Internet Token (INT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00368056. Viimeisen 24 tunnin aikana INT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00355821 ja korkeimmillaan $ 0.00369179 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.096725, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00149396.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INT on muuttunut +0.18% viimeisen tunnin aikana, +0.37% 24 tunnin aikana ja -17.63% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Internet Token (INT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.40M
--
$ 3.15M
380.72M
857,117,993.7611551
Internet Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.40M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. INT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 380.72M ja sen kokonaistarjonta on 857117993.7611551. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.15M.

Internet Token (INT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Internet Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Internet Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004470997.
Viimeisten 60 päivän aikana Internet Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012499741.
Viimeisten 90 päivän aikana Internet Token – USD -hinnan muutos oli $ +0.000364295063223741.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.37%
30 päivää$ -0.0004470997-12.14%
60 päivää$ +0.0012499741+33.96%
90 päivää$ +0.000364295063223741+10.99%

Mikä on Internet Token (INT)

The Internet Token $INT is a new cryptocurrency with a twist: it integrates a weekly lottery system where holders can win cash prizes. When you buy $INT, you automatically get lottery tickets (Ticket NFTs) for a chance to win a share of the weekly pot, which grows with each buy.

Internet Token (INT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Internet Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Internet Token (INT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Internet Token (INT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Internet Token-rahakkeelle.

Tarkista Internet Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

INT paikallisiin valuuttoihin

Internet Token (INT) -rahakkeen tokenomiikka

Internet Token (INT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Internet Token (INT)”

Paljonko Internet Token (INT) on arvoltaan tänään?
INT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00368056 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INT-USD-parin nykyinen hinta?
INT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00368056. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Internet Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INT markkina-arvo on $ 1.40M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 380.72M USD.
Mikä oli INT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INT saavutti ATH-hinnaksi 0.096725 USD.
Mikä oli INT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00149396 USD.
Mikä on INT-rahakkeen treidausvolyymi?
INT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko INT tänä vuonna korkeammalle?
INT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 14:19:18 (UTC+8)

Internet Token (INT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

