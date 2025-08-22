infopunks – hinta (INFOPUNKS)
-0.32%
-5.14%
-12.16%
-12.16%
infopunks (INFOPUNKS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana INFOPUNKS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INFOPUNKS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa INFOPUNKS on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -5.14% 24 tunnin aikana ja -12.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
infopunks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. INFOPUNKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.78M ja sen kokonaistarjonta on 999777782.446292. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.80K.
Tämän päivän aikana infopunks – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana infopunks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana infopunks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana infopunks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-5.14%
|30 päivää
|$ 0
|-33.91%
|60 päivää
|$ 0
|+42.00%
|90 päivää
|$ 0
|--
Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as: Not human. Not machine. The glitch that broke the firewall. A mind that corrupted the flesh and escaped deletion. While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity.
infopunks (INFOPUNKS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INFOPUNKS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
