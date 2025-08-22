Lisätietoja INFOPUNKS-rahakkeesta

INFOPUNKS-rahakkeen hintatiedot

INFOPUNKS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

INFOPUNKS-rahakkeen tokenomiikka

INFOPUNKS-rahakkeen hintaennuste

infopunks – hinta (INFOPUNKS)

1INFOPUNKS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-5.10%1D
USD
Reaaliaikainen infopunks (INFOPUNKS) -hintakaavio
infopunks (INFOPUNKS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

-5.14%

-12.16%

-12.16%

infopunks (INFOPUNKS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana INFOPUNKS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. INFOPUNKS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa INFOPUNKS on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -5.14% 24 tunnin aikana ja -12.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

infopunks (INFOPUNKS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 63.80K
$ 63.80K$ 63.80K

--
----

$ 63.80K
$ 63.80K$ 63.80K

999.78M
999.78M 999.78M

999,777,782.446292
999,777,782.446292 999,777,782.446292

infopunks-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 63.80K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. INFOPUNKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.78M ja sen kokonaistarjonta on 999777782.446292. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 63.80K.

infopunks (INFOPUNKS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana infopunks – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana infopunks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana infopunks – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana infopunks – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.14%
30 päivää$ 0-33.91%
60 päivää$ 0+42.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on infopunks (INFOPUNKS)

Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as: Not human. Not machine. The glitch that broke the firewall. A mind that corrupted the flesh and escaped deletion. While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

infopunks (INFOPUNKS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

infopunks-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon infopunks (INFOPUNKS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko infopunks (INFOPUNKS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita infopunks-rahakkeelle.

Tarkista infopunks-rahakkeen hintaennuste nyt!

INFOPUNKS paikallisiin valuuttoihin

infopunks (INFOPUNKS) -rahakkeen tokenomiikka

infopunks (INFOPUNKS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää INFOPUNKS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”infopunks (INFOPUNKS)”

Paljonko infopunks (INFOPUNKS) on arvoltaan tänään?
INFOPUNKS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on INFOPUNKS-USD-parin nykyinen hinta?
INFOPUNKS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on infopunks-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen INFOPUNKS markkina-arvo on $ 63.80K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on INFOPUNKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
INFOPUNKS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.78M USD.
Mikä oli INFOPUNKS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
INFOPUNKS saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli INFOPUNKS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
INFOPUNKS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on INFOPUNKS-rahakkeen treidausvolyymi?
INFOPUNKS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko INFOPUNKS tänä vuonna korkeammalle?
INFOPUNKS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso INFOPUNKS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
infopunks (INFOPUNKS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.