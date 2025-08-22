Lisätietoja STFLOW-rahakkeesta

STFLOW-rahakkeen hintatiedot

STFLOW-rahakkeen valkoinen paperi

STFLOW-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STFLOW-rahakkeen tokenomiikka

STFLOW-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Increment Staked FLOW-logo

Increment Staked FLOW – hinta (STFLOW)

Ei listattu

1STFLOW - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.47406
$0.47406$0.47406
-3.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Increment Staked FLOW (STFLOW) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:02:11 (UTC+8)

Increment Staked FLOW (STFLOW) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.473309
$ 0.473309$ 0.473309
24 h:n matalin
$ 0.489579
$ 0.489579$ 0.489579
24 h:n korkein

$ 0.473309
$ 0.473309$ 0.473309

$ 0.489579
$ 0.489579$ 0.489579

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

$ 0.369164
$ 0.369164$ 0.369164

+0.16%

-3.08%

-4.93%

-4.93%

Increment Staked FLOW (STFLOW) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.47406. Viimeisen 24 tunnin aikana STFLOW on vaihdellut alimmillaan $ 0.473309 ja korkeimmillaan $ 0.489579 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STFLOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.91, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.369164.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STFLOW on muuttunut +0.16% viimeisen tunnin aikana, -3.08% 24 tunnin aikana ja -4.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Increment Staked FLOW (STFLOW) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

--
----

$ 2.77M
$ 2.77M$ 2.77M

5.83M
5.83M 5.83M

5,834,992.98447709
5,834,992.98447709 5,834,992.98447709

Increment Staked FLOW-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STFLOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.83M ja sen kokonaistarjonta on 5834992.98447709. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.77M.

Increment Staked FLOW (STFLOW) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Increment Staked FLOW – USD -hinta muuttui $ -0.0150766695287378.
Viimeisten 30 päivän aikana Increment Staked FLOW – USD -hinnan muutos oli $ -0.0728785711.
Viimeisten 60 päivän aikana Increment Staked FLOW – USD -hinnan muutos oli $ +0.1073889540.
Viimeisten 90 päivän aikana Increment Staked FLOW – USD -hinnan muutos oli $ -0.0420345083241901.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0150766695287378-3.08%
30 päivää$ -0.0728785711-15.37%
60 päivää$ +0.1073889540+22.65%
90 päivää$ -0.0420345083241901-8.14%

Mikä on Increment Staked FLOW (STFLOW)

stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Increment Staked FLOW (STFLOW) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Increment Staked FLOW-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Increment Staked FLOW (STFLOW) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Increment Staked FLOW (STFLOW) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Increment Staked FLOW-rahakkeelle.

Tarkista Increment Staked FLOW-rahakkeen hintaennuste nyt!

STFLOW paikallisiin valuuttoihin

Increment Staked FLOW (STFLOW) -rahakkeen tokenomiikka

Increment Staked FLOW (STFLOW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STFLOW-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Increment Staked FLOW (STFLOW)”

Paljonko Increment Staked FLOW (STFLOW) on arvoltaan tänään?
STFLOW-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.47406 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STFLOW-USD-parin nykyinen hinta?
STFLOW -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.47406. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Increment Staked FLOW-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STFLOW markkina-arvo on $ 2.77M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STFLOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STFLOW-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.83M USD.
Mikä oli STFLOW-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STFLOW saavutti ATH-hinnaksi 1.91 USD.
Mikä oli STFLOW-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STFLOW-rahakkeen ATL-hinta oli 0.369164 USD.
Mikä on STFLOW-rahakkeen treidausvolyymi?
STFLOW-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STFLOW tänä vuonna korkeammalle?
STFLOW saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STFLOW-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:02:11 (UTC+8)

Increment Staked FLOW (STFLOW) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.