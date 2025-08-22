Lisätietoja ICHI-rahakkeesta

ICHI-logo

ICHI – hinta (ICHI)

Ei listattu

1ICHI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.416536
$0.416536$0.416536
-1.30%1D
USD
Reaaliaikainen ICHI (ICHI) -hintakaavio
ICHI (ICHI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.413435
$ 0.413435$ 0.413435
24 h:n matalin
$ 0.422625
$ 0.422625$ 0.422625
24 h:n korkein

$ 0.413435
$ 0.413435$ 0.413435

$ 0.422625
$ 0.422625$ 0.422625

$ 143.93
$ 143.93$ 143.93

$ 0.247096
$ 0.247096$ 0.247096

+0.74%

-1.32%

-6.08%

-6.08%

ICHI (ICHI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.416502. Viimeisen 24 tunnin aikana ICHI on vaihdellut alimmillaan $ 0.413435 ja korkeimmillaan $ 0.422625 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ICHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 143.93, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.247096.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ICHI on muuttunut +0.74% viimeisen tunnin aikana, -1.32% 24 tunnin aikana ja -6.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ICHI (ICHI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

--
----

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

9.37M
9.37M 9.37M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

ICHI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ICHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.37M ja sen kokonaistarjonta on 10000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.17M.

ICHI (ICHI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ICHI – USD -hinta muuttui $ -0.0055973433307203.
Viimeisten 30 päivän aikana ICHI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0299225032.
Viimeisten 60 päivän aikana ICHI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0748283744.
Viimeisten 90 päivän aikana ICHI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0231202795179448.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0055973433307203-1.32%
30 päivää$ +0.0299225032+7.18%
60 päivää$ +0.0748283744+17.97%
90 päivää$ +0.0231202795179448+5.88%

Mikä on ICHI (ICHI)

The ICHI token is the governance and value token of ICHI Protocols. ICHI has built 2 protocols to date, including Vaults (single-token Uniswap v3 liquidity managers earning high yields) and Branded Dollars (Community-owned over-collateralized stable assets).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ICHI (ICHI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ICHI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ICHI (ICHI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ICHI (ICHI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ICHI-rahakkeelle.

Tarkista ICHI-rahakkeen hintaennuste nyt!

ICHI paikallisiin valuuttoihin

ICHI (ICHI) -rahakkeen tokenomiikka

ICHI (ICHI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ICHI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ICHI (ICHI)”

Paljonko ICHI (ICHI) on arvoltaan tänään?
ICHI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.416502 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ICHI-USD-parin nykyinen hinta?
ICHI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.416502. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ICHI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ICHI markkina-arvo on $ 3.90M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ICHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ICHI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.37M USD.
Mikä oli ICHI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ICHI saavutti ATH-hinnaksi 143.93 USD.
Mikä oli ICHI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ICHI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.247096 USD.
Mikä on ICHI-rahakkeen treidausvolyymi?
ICHI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ICHI tänä vuonna korkeammalle?
ICHI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ICHI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
