Hyperstable USD-logo

Hyperstable USD – hinta (USH)

Ei listattu

1USH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999043
$0.999043$0.999043
+0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Hyperstable USD (USH) -hintakaavio
Hyperstable USD (USH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.989039
$ 0.989039$ 0.989039
24 h:n matalin
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
24 h:n korkein

$ 0.989039
$ 0.989039$ 0.989039

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.97455
$ 0.97455$ 0.97455

-0.01%

+0.30%

-0.68%

-0.68%

Hyperstable USD (USH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999043. Viimeisen 24 tunnin aikana USH on vaihdellut alimmillaan $ 0.989039 ja korkeimmillaan $ 1.019 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.022, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.97455.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USH on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.30% 24 tunnin aikana ja -0.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hyperstable USD (USH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

1.94M
1.94M 1.94M

1,940,198.218690966
1,940,198.218690966 1,940,198.218690966

Hyperstable USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.94M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.94M ja sen kokonaistarjonta on 1940198.218690966. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.94M.

Hyperstable USD (USH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hyperstable USD – USD -hinta muuttui $ +0.00295841.
Viimeisten 30 päivän aikana Hyperstable USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001272780.
Viimeisten 60 päivän aikana Hyperstable USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006024229.
Viimeisten 90 päivän aikana Hyperstable USD – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00295841+0.30%
30 päivää$ +0.0001272780+0.01%
60 päivää$ -0.0006024229-0.06%
90 päivää$ 0--

Mikä on Hyperstable USD (USH)

Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.

Hyperstable USD (USH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hyperstable USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hyperstable USD (USH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hyperstable USD (USH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hyperstable USD-rahakkeelle.

Tarkista Hyperstable USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

USH paikallisiin valuuttoihin

Hyperstable USD (USH) -rahakkeen tokenomiikka

Hyperstable USD (USH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hyperstable USD (USH)”

Paljonko Hyperstable USD (USH) on arvoltaan tänään?
USH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999043 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USH-USD-parin nykyinen hinta?
USH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999043. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hyperstable USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USH markkina-arvo on $ 1.94M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.94M USD.
Mikä oli USH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USH saavutti ATH-hinnaksi 1.022 USD.
Mikä oli USH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.97455 USD.
Mikä on USH-rahakkeen treidausvolyymi?
USH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USH tänä vuonna korkeammalle?
USH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.