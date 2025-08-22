Lisätietoja PEG-rahakkeesta

USD
Reaaliaikainen Hyperstable (PEG) -hintakaavio
Hyperstable (PEG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00968648
$ 0.00968648
24 h:n matalin
$ 0.01026923
$ 0.01026923
24 h:n korkein

$ 0.00968648
$ 0.00968648

$ 0.01026923
$ 0.01026923

$ 0.04183107
$ 0.04183107

$ 0.00968648
$ 0.00968648

+0.19%

-1.43%

-18.14%

-18.14%

Hyperstable (PEG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01004079. Viimeisen 24 tunnin aikana PEG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00968648 ja korkeimmillaan $ 0.01026923 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04183107, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00968648.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEG on muuttunut +0.19% viimeisen tunnin aikana, -1.43% 24 tunnin aikana ja -18.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hyperstable (PEG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 285.58K
$ 285.58K

--
--

$ 5.03M
$ 5.03M

28.44M
28.44M

500,510,972.0
500,510,972.0

Hyperstable-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 285.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.44M ja sen kokonaistarjonta on 500510972.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.03M.

Hyperstable (PEG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hyperstable – USD -hinta muuttui $ -0.00014644429729445.
Viimeisten 30 päivän aikana Hyperstable – USD -hinnan muutos oli $ -0.0030187353.
Viimeisten 60 päivän aikana Hyperstable – USD -hinnan muutos oli $ -0.0049992982.
Viimeisten 90 päivän aikana Hyperstable – USD -hinnan muutos oli $ -0.022319494457398386.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00014644429729445-1.43%
30 päivää$ -0.0030187353-30.06%
60 päivää$ -0.0049992982-49.78%
90 päivää$ -0.022319494457398386-68.97%

Mikä on Hyperstable (PEG)

Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hyperstable (PEG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hyperstable-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hyperstable (PEG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hyperstable (PEG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hyperstable-rahakkeelle.

Tarkista Hyperstable-rahakkeen hintaennuste nyt!

PEG paikallisiin valuuttoihin

Hyperstable (PEG) -rahakkeen tokenomiikka

Hyperstable (PEG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hyperstable (PEG)”

Paljonko Hyperstable (PEG) on arvoltaan tänään?
PEG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01004079 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEG-USD-parin nykyinen hinta?
PEG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01004079. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hyperstable-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEG markkina-arvo on $ 285.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.44M USD.
Mikä oli PEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEG saavutti ATH-hinnaksi 0.04183107 USD.
Mikä oli PEG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00968648 USD.
Mikä on PEG-rahakkeen treidausvolyymi?
PEG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PEG tänä vuonna korkeammalle?
PEG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Hyperstable (PEG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.