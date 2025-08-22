HighKey – hinta (HIGHKEY)
HighKey (HIGHKEY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00278617. Viimeisen 24 tunnin aikana HIGHKEY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00270546 ja korkeimmillaan $ 0.0028708 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HIGHKEY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01283211, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00243188.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HIGHKEY on muuttunut +1.24% viimeisen tunnin aikana, -2.16% 24 tunnin aikana ja -6.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
HighKey-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.65M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HIGHKEY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 950.00M ja sen kokonaistarjonta on 949999422.147522. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.65M.
Tämän päivän aikana HighKey – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana HighKey – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005127210.
Viimeisten 60 päivän aikana HighKey – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002676043.
Viimeisten 90 päivän aikana HighKey – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008999503511347543.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.16%
|30 päivää
|$ -0.0005127210
|-18.40%
|60 päivää
|$ +0.0002676043
|+9.60%
|90 päivää
|$ -0.0008999503511347543
|-24.41%
HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!
HighKey (HIGHKEY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HIGHKEY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
