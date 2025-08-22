Lisätietoja GUD-rahakkeesta

Gud Tech – hinta (GUD)

Ei listattu

1GUD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00513783
$0.00513783$0.00513783
+1.60%1D
USD
Reaaliaikainen Gud Tech (GUD) -hintakaavio
Gud Tech (GUD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00505142
$ 0.00505142$ 0.00505142
24 h:n matalin
$ 0.0051405
$ 0.0051405$ 0.0051405
24 h:n korkein

$ 0.00505142
$ 0.00505142$ 0.00505142

$ 0.0051405
$ 0.0051405$ 0.0051405

$ 0.02296943
$ 0.02296943$ 0.02296943

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+1.65%

+38.40%

+38.40%

Gud Tech (GUD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00513783. Viimeisen 24 tunnin aikana GUD on vaihdellut alimmillaan $ 0.00505142 ja korkeimmillaan $ 0.0051405 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02296943, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GUD on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +1.65% 24 tunnin aikana ja +38.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gud Tech (GUD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.27M
$ 4.27M$ 4.27M

--
----

$ 5.14M
$ 5.14M$ 5.14M

830.00M
830.00M 830.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gud Tech-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.27M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 830.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.14M.

Gud Tech (GUD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Gud Tech – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Gud Tech – USD -hinnan muutos oli $ +0.1727604750.
Viimeisten 60 päivän aikana Gud Tech – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002214497.
Viimeisten 90 päivän aikana Gud Tech – USD -hinnan muutos oli $ -0.000017869694154802.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.65%
30 päivää$ +0.1727604750+3,362.52%
60 päivää$ +0.0002214497+4.31%
90 päivää$ -0.000017869694154802-0.34%

Mikä on Gud Tech (GUD)

Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Gud Tech (GUD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Gud Tech-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gud Tech (GUD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gud Tech (GUD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gud Tech-rahakkeelle.

Tarkista Gud Tech-rahakkeen hintaennuste nyt!

GUD paikallisiin valuuttoihin

Gud Tech (GUD) -rahakkeen tokenomiikka

Gud Tech (GUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GUD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gud Tech (GUD)”

Paljonko Gud Tech (GUD) on arvoltaan tänään?
GUD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00513783 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GUD-USD-parin nykyinen hinta?
GUD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00513783. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gud Tech-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GUD markkina-arvo on $ 4.27M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GUD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 830.00M USD.
Mikä oli GUD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GUD saavutti ATH-hinnaksi 0.02296943 USD.
Mikä oli GUD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GUD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GUD-rahakkeen treidausvolyymi?
GUD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GUD tänä vuonna korkeammalle?
GUD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GUD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Gud Tech (GUD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.