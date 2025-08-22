Lisätietoja GRRR-rahakkeesta

GRRR-rahakkeen hintatiedot

GRRR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GRRR-rahakkeen tokenomiikka

GRRR-rahakkeen hintaennuste

Grrr-logo

Grrr – hinta (GRRR)

Ei listattu

1GRRR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00115783
$0.00115783$0.00115783
+11.80%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Grrr (GRRR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:14:29 (UTC+8)

Grrr (GRRR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00102328
$ 0.00102328$ 0.00102328
24 h:n matalin
$ 0.00115784
$ 0.00115784$ 0.00115784
24 h:n korkein

$ 0.00102328
$ 0.00102328$ 0.00102328

$ 0.00115784
$ 0.00115784$ 0.00115784

$ 0.00490953
$ 0.00490953$ 0.00490953

$ 0
$ 0$ 0

+1.25%

+11.83%

-7.55%

-7.55%

Grrr (GRRR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00115783. Viimeisen 24 tunnin aikana GRRR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00102328 ja korkeimmillaan $ 0.00115784 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00490953, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GRRR on muuttunut +1.25% viimeisen tunnin aikana, +11.83% 24 tunnin aikana ja -7.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Grrr (GRRR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

997.93M
997.93M 997.93M

997,925,510.815773
997,925,510.815773 997,925,510.815773

Grrr-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.93M ja sen kokonaistarjonta on 997925510.815773. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.15M.

Grrr (GRRR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Grrr – USD -hinta muuttui $ +0.00012253.
Viimeisten 30 päivän aikana Grrr – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004364567.
Viimeisten 60 päivän aikana Grrr – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001172031.
Viimeisten 90 päivän aikana Grrr – USD -hinnan muutos oli $ -0.00060849191646665.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00012253+11.83%
30 päivää$ -0.0004364567-37.69%
60 päivää$ -0.0001172031-10.12%
90 päivää$ -0.00060849191646665-34.44%

Mikä on Grrr (GRRR)

$Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat!

Grrr (GRRR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Grrr-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Grrr (GRRR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Grrr (GRRR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Grrr-rahakkeelle.

Tarkista Grrr-rahakkeen hintaennuste nyt!

GRRR paikallisiin valuuttoihin

Grrr (GRRR) -rahakkeen tokenomiikka

Grrr (GRRR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRRR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Grrr (GRRR)”

Paljonko Grrr (GRRR) on arvoltaan tänään?
GRRR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00115783 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GRRR-USD-parin nykyinen hinta?
GRRR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00115783. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Grrr-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GRRR markkina-arvo on $ 1.15M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.93M USD.
Mikä oli GRRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GRRR saavutti ATH-hinnaksi 0.00490953 USD.
Mikä oli GRRR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GRRR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GRRR-rahakkeen treidausvolyymi?
GRRR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GRRR tänä vuonna korkeammalle?
GRRR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRRR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
