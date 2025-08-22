Lisätietoja GOF-rahakkeesta

GOF-rahakkeen hintatiedot

GOF-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GOF-rahakkeen tokenomiikka

GOF-rahakkeen hintaennuste

Golff-logo

Golff – hinta (GOF)

Ei listattu

1GOF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0045271
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Golff (GOF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 19:52:55 (UTC+8)

Golff (GOF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 14.15
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Golff (GOF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0045271. Viimeisen 24 tunnin aikana GOF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 14.15, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Golff (GOF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 54.06K
$ 54.06K$ 54.06K

--
----

$ 54.06K
$ 54.06K$ 54.06K

11.94M
11.94M 11.94M

11,940,718.73334285
11,940,718.73334285 11,940,718.73334285

Golff-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.06K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.94M ja sen kokonaistarjonta on 11940718.73334285. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 54.06K.

Golff (GOF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Golff – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Golff – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005951361.
Viimeisten 60 päivän aikana Golff – USD -hinnan muutos oli $ +0.0036228833.
Viimeisten 90 päivän aikana Golff – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0005951361+13.15%
60 päivää$ +0.0036228833+80.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Golff (GOF)

Golff: One-stop services encrypted bank, to create a light, open, and free finanicial world. Golff DeFi products have low threshhold, fast and smooth using experience. Multi-version, localized product design, catering to the needs of eastern and western users. 95% of GOF comes from liquid mining, no pre-mined. As a DeFi aggregator, Golff will continue to innovate product design and gameplay while optimizing and aggregating the DeFi product portfolio to optimize return

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Golff (GOF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Golff-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Golff (GOF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Golff (GOF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Golff-rahakkeelle.

Tarkista Golff-rahakkeen hintaennuste nyt!

GOF paikallisiin valuuttoihin

Golff (GOF) -rahakkeen tokenomiikka

Golff (GOF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Golff (GOF)”

Paljonko Golff (GOF) on arvoltaan tänään?
GOF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0045271 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOF-USD-parin nykyinen hinta?
GOF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0045271. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Golff-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOF markkina-arvo on $ 54.06K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.94M USD.
Mikä oli GOF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOF saavutti ATH-hinnaksi 14.15 USD.
Mikä oli GOF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GOF-rahakkeen treidausvolyymi?
GOF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GOF tänä vuonna korkeammalle?
GOF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Golff (GOF) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

