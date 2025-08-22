Lisätietoja GLCH-rahakkeesta

GLCH-rahakkeen hintatiedot

GLCH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GLCH-rahakkeen tokenomiikka

GLCH-rahakkeen hintaennuste

Glitch Protocol-logo

Glitch Protocol – hinta (GLCH)

Ei listattu

1GLCH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00355656
$0.00355656$0.00355656
+3.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Glitch Protocol (GLCH) -hintakaavio
Glitch Protocol (GLCH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00340841
$ 0.00340841$ 0.00340841
24 h:n matalin
$ 0.00366055
$ 0.00366055$ 0.00366055
24 h:n korkein

$ 0.00340841
$ 0.00340841$ 0.00340841

$ 0.00366055
$ 0.00366055$ 0.00366055

$ 2.99
$ 2.99$ 2.99

$ 0.00252298
$ 0.00252298$ 0.00252298

-2.60%

+3.30%

-2.50%

-2.50%

Glitch Protocol (GLCH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00355635. Viimeisen 24 tunnin aikana GLCH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00340841 ja korkeimmillaan $ 0.00366055 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GLCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.99, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00252298.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GLCH on muuttunut -2.60% viimeisen tunnin aikana, +3.30% 24 tunnin aikana ja -2.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Glitch Protocol (GLCH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 249.45K
$ 249.45K$ 249.45K

--
----

$ 316.13K
$ 316.13K$ 316.13K

70.14M
70.14M 70.14M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Glitch Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 249.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GLCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.14M ja sen kokonaistarjonta on 88888888.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 316.13K.

Glitch Protocol (GLCH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Glitch Protocol – USD -hinta muuttui $ +0.00011362.
Viimeisten 30 päivän aikana Glitch Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001802144.
Viimeisten 60 päivän aikana Glitch Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005401099.
Viimeisten 90 päivän aikana Glitch Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0021976845229828765.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00011362+3.30%
30 päivää$ -0.0001802144-5.06%
60 päivää$ +0.0005401099+15.19%
90 päivää$ -0.0021976845229828765-38.19%

Mikä on Glitch Protocol (GLCH)

Glitch is a blockchain agnostic super protocol, purpose-built to facilitate trust-less money markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Glitch Protocol (GLCH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Glitch Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Glitch Protocol (GLCH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Glitch Protocol (GLCH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Glitch Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Glitch Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

GLCH paikallisiin valuuttoihin

Glitch Protocol (GLCH) -rahakkeen tokenomiikka

Glitch Protocol (GLCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GLCH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Glitch Protocol (GLCH)”

Paljonko Glitch Protocol (GLCH) on arvoltaan tänään?
GLCH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00355635 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GLCH-USD-parin nykyinen hinta?
GLCH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00355635. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Glitch Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GLCH markkina-arvo on $ 249.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GLCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GLCH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.14M USD.
Mikä oli GLCH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GLCH saavutti ATH-hinnaksi 2.99 USD.
Mikä oli GLCH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GLCH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00252298 USD.
Mikä on GLCH-rahakkeen treidausvolyymi?
GLCH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GLCH tänä vuonna korkeammalle?
GLCH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GLCH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Glitch Protocol (GLCH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.