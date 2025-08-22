Lisätietoja GHOST-rahakkeesta

Ghost – hinta (GHOST)

1GHOST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02263771
$0.02263771$0.02263771
-0.90%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen Ghost (GHOST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:32:39 (UTC+8)

Ghost (GHOST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02212588
$ 0.02212588$ 0.02212588
24 h:n matalin
$ 0.02307725
$ 0.02307725$ 0.02307725
24 h:n korkein

$ 0.02212588
$ 0.02212588$ 0.02212588

$ 0.02307725
$ 0.02307725$ 0.02307725

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

$ 0
$ 0$ 0

+1.48%

-0.98%

+2.19%

+2.19%

Ghost (GHOST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02263771. Viimeisen 24 tunnin aikana GHOST on vaihdellut alimmillaan $ 0.02212588 ja korkeimmillaan $ 0.02307725 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GHOST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.11, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GHOST on muuttunut +1.48% viimeisen tunnin aikana, -0.98% 24 tunnin aikana ja +2.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ghost (GHOST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 628.54K
$ 628.54K$ 628.54K

--
----

$ 628.54K
$ 628.54K$ 628.54K

27.80M
27.80M 27.80M

27,797,151.30598739
27,797,151.30598739 27,797,151.30598739

Ghost-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 628.54K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GHOST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.80M ja sen kokonaistarjonta on 27797151.30598739. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 628.54K.

Ghost (GHOST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ghost – USD -hinta muuttui $ -0.00022596034603694.
Viimeisten 30 päivän aikana Ghost – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010757326.
Viimeisten 60 päivän aikana Ghost – USD -hinnan muutos oli $ +0.0060261787.
Viimeisten 90 päivän aikana Ghost – USD -hinnan muutos oli $ -0.00064500640497132.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00022596034603694-0.98%
30 päivää$ +0.0010757326+4.75%
60 päivää$ +0.0060261787+26.62%
90 päivää$ -0.00064500640497132-2.77%

Mikä on Ghost (GHOST)

GHOST is a Proof of Stake privacy coin to help make you nothing but a "ghost" when transacting online!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ghost-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ghost (GHOST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ghost (GHOST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ghost-rahakkeelle.

Tarkista Ghost-rahakkeen hintaennuste nyt!

GHOST paikallisiin valuuttoihin

Ghost (GHOST) -rahakkeen tokenomiikka

Ghost (GHOST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GHOST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ghost (GHOST)”

Paljonko Ghost (GHOST) on arvoltaan tänään?
GHOST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02263771 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GHOST-USD-parin nykyinen hinta?
GHOST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02263771. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ghost-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GHOST markkina-arvo on $ 628.54K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GHOST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GHOST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 27.80M USD.
Mikä oli GHOST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GHOST saavutti ATH-hinnaksi 2.11 USD.
Mikä oli GHOST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GHOST-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GHOST-rahakkeen treidausvolyymi?
GHOST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GHOST tänä vuonna korkeammalle?
GHOST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GHOST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:32:39 (UTC+8)

Ghost (GHOST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.