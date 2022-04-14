Tutustu Genius (GENI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Osta GENI-rahaketta nyt!

Genius (GENI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Genius (GENI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.