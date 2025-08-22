GENESIS – hinta (GENESIS)
--
-1.79%
-5.52%
-5.52%
GENESIS (GENESIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GENESIS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GENESIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GENESIS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.79% 24 tunnin aikana ja -5.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
GENESIS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GENESIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.41K.
Tämän päivän aikana GENESIS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GENESIS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana GENESIS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana GENESIS – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.79%
|30 päivää
|$ 0
|-6.04%
|60 päivää
|$ 0
|+40.74%
|90 päivää
|$ 0
|--
$GENESIS pays homage to the very first step in the cryptocurrency revolution—the genesis block of Bitcoin, mined by Satoshi Nakamoto in 2009. As a memecoin, $GENESIS serves as a nostalgic and celebratory tribute to the origins of decentralized finance. With the message “Chancellor on brink of second bailout for banks” embedded forever in the blockchain, the genesis block symbolizes a pivotal moment in history: the birth of a system that challenges traditional financial norms. $GENESIS encapsulates this spirit of innovation, resilience, and rebellion, providing a platform for crypto enthusiasts to connect with the roots of the blockchain movement. Beyond its historical inspiration, $GENESIS embodies the playful and creative ethos of the meme economy. Featuring vibrant imagery of the genesis block and Satoshi’s legendary pseudonym, the token invites users to celebrate not just the past but the ongoing evolution of blockchain technology. With its lighthearted yet meaningful branding, $GENESIS aims to spark conversation, laughter, and reflection, reminding the crypto community that while the journey started with one block, the possibilities are infinite. Whether you’re a die-hard Bitcoin maximalist or simply a fan of crypto culture, $GENESIS offers a unique way to honor the foundation while looking toward the future.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon GENESIS (GENESIS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GENESIS (GENESIS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GENESIS-rahakkeelle.
Tarkista GENESIS-rahakkeen hintaennuste nyt!
GENESIS (GENESIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GENESIS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-22 14:14:00
|Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
|08-22 05:17:00
|Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.