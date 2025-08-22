Lisätietoja GEEQ-rahakkeesta

GEEQ-rahakkeen hintatiedot

GEEQ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

GEEQ-rahakkeen tokenomiikka

GEEQ-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

GEEQ-logo

GEEQ – hinta (GEEQ)

Ei listattu

1GEEQ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03732545
$0.03732545$0.03732545
+0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen GEEQ (GEEQ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:56:54 (UTC+8)

GEEQ (GEEQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03401856
$ 0.03401856$ 0.03401856
24 h:n matalin
$ 0.03767662
$ 0.03767662$ 0.03767662
24 h:n korkein

$ 0.03401856
$ 0.03401856$ 0.03401856

$ 0.03767662
$ 0.03767662$ 0.03767662

$ 4.88
$ 4.88$ 4.88

$ 0.01944238
$ 0.01944238$ 0.01944238

+0.42%

+0.26%

-26.11%

-26.11%

GEEQ (GEEQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03732545. Viimeisen 24 tunnin aikana GEEQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.03401856 ja korkeimmillaan $ 0.03767662 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GEEQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.88, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01944238.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GEEQ on muuttunut +0.42% viimeisen tunnin aikana, +0.26% 24 tunnin aikana ja -26.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GEEQ (GEEQ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.04M
$ 2.04M$ 2.04M

--
----

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

54.50M
54.50M 54.50M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

GEEQ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GEEQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 54.50M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.74M.

GEEQ (GEEQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GEEQ – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GEEQ – USD -hinnan muutos oli $ -0.0100259741.
Viimeisten 60 päivän aikana GEEQ – USD -hinnan muutos oli $ -0.0041560283.
Viimeisten 90 päivän aikana GEEQ – USD -hinnan muutos oli $ -0.011556577006027194.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.26%
30 päivää$ -0.0100259741-26.86%
60 päivää$ -0.0041560283-11.13%
90 päivää$ -0.011556577006027194-23.64%

Mikä on GEEQ (GEEQ)

Geeq is a multi-blockchain platform secured by our Proof of Honesty protocol (PoH), safe enough for your most valuable data, cheap enough for IoT, and flexible enough for any use.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GEEQ (GEEQ) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

GEEQ-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GEEQ (GEEQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GEEQ (GEEQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GEEQ-rahakkeelle.

Tarkista GEEQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

GEEQ paikallisiin valuuttoihin

GEEQ (GEEQ) -rahakkeen tokenomiikka

GEEQ (GEEQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GEEQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GEEQ (GEEQ)”

Paljonko GEEQ (GEEQ) on arvoltaan tänään?
GEEQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03732545 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GEEQ-USD-parin nykyinen hinta?
GEEQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03732545. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GEEQ-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GEEQ markkina-arvo on $ 2.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GEEQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GEEQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 54.50M USD.
Mikä oli GEEQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GEEQ saavutti ATH-hinnaksi 4.88 USD.
Mikä oli GEEQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GEEQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01944238 USD.
Mikä on GEEQ-rahakkeen treidausvolyymi?
GEEQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GEEQ tänä vuonna korkeammalle?
GEEQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GEEQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:56:54 (UTC+8)

GEEQ (GEEQ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.