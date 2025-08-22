Lisätietoja ETHOS-rahakkeesta

ETHOS-rahakkeen hintatiedot

ETHOS-rahakkeen valkoinen paperi

ETHOS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ETHOS-rahakkeen tokenomiikka

ETHOS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Ethos-logo

Ethos – hinta (ETHOS)

Ei listattu

1ETHOS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00078992
$0.00078992$0.00078992
-5.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Ethos (ETHOS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:52:58 (UTC+8)

Ethos (ETHOS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00073803
$ 0.00073803$ 0.00073803
24 h:n matalin
$ 0.00083993
$ 0.00083993$ 0.00083993
24 h:n korkein

$ 0.00073803
$ 0.00073803$ 0.00073803

$ 0.00083993
$ 0.00083993$ 0.00083993

$ 0.02191514
$ 0.02191514$ 0.02191514

$ 0.00025973
$ 0.00025973$ 0.00025973

+0.45%

-5.63%

-26.75%

-26.75%

Ethos (ETHOS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00078992. Viimeisen 24 tunnin aikana ETHOS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00073803 ja korkeimmillaan $ 0.00083993 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ETHOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02191514, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00025973.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ETHOS on muuttunut +0.45% viimeisen tunnin aikana, -5.63% 24 tunnin aikana ja -26.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ethos (ETHOS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

--
----

$ 3.95M
$ 3.95M$ 3.95M

1.65B
1.65B 1.65B

5,000,000,000.0
5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Ethos-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ETHOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.65B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.95M.

Ethos (ETHOS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ethos – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Ethos – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002712709.
Viimeisten 60 päivän aikana Ethos – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000691281.
Viimeisten 90 päivän aikana Ethos – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002686383451776033.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.63%
30 päivää$ -0.0002712709-34.34%
60 päivää$ +0.0000691281+8.75%
90 päivää$ -0.0002686383451776033-25.37%

Mikä on Ethos (ETHOS)

Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Ethos-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ethos (ETHOS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ethos (ETHOS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ethos-rahakkeelle.

Tarkista Ethos-rahakkeen hintaennuste nyt!

ETHOS paikallisiin valuuttoihin

Ethos (ETHOS) -rahakkeen tokenomiikka

Ethos (ETHOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ETHOS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ethos (ETHOS)”

Paljonko Ethos (ETHOS) on arvoltaan tänään?
ETHOS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00078992 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ETHOS-USD-parin nykyinen hinta?
ETHOS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00078992. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ethos-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ETHOS markkina-arvo on $ 1.30M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ETHOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ETHOS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.65B USD.
Mikä oli ETHOS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ETHOS saavutti ATH-hinnaksi 0.02191514 USD.
Mikä oli ETHOS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ETHOS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00025973 USD.
Mikä on ETHOS-rahakkeen treidausvolyymi?
ETHOS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ETHOS tänä vuonna korkeammalle?
ETHOS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ETHOS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:52:58 (UTC+8)

Ethos (ETHOS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.