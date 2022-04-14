EBERT (EBERT) -rahakkeen tokenomiikka
EBERT (EBERT) -rahakkeen tiedot
EBERT: The Enigmatic Being of Base Chain
EBERT is a groundbreaking project redefining the boundaries of creativity in the crypto space. Positioned as a trailblazer on the Base Chain, EBERT is more than just a crypto initiative—it's a movement designed to empower artists, creators, and innovators in the decentralized ecosystem.
Built on the robust infrastructure of Base Chain, EBERT merges blockchain technology with artistic expression, providing a seamless platform for creatives to showcase, monetize, and innovate. By leveraging smart contracts, EBERT ensures trustless interactions and transparency, making it a safe and efficient space for collaboration and growth.
At its core, EBERT embodies the spirit of evolution and resilience, blazing a path that reimagines how creativity and blockchain intersect. The project introduces unique mechanisms for decentralized funding, NFT creation, and community-driven projects, enabling creators to break free from traditional limitations.
EBERT’s ecosystem is a hub for collaboration, where like-minded individuals can connect, share ideas, and collectively shape the future of decentralized creativity. Its user-friendly interface and innovative tools lower the entry barriers for creators, making the crypto space accessible to all, regardless of technical expertise.
With EBERT, the Base Chain transforms into more than a blockchain—it becomes a canvas for ideas, a stage for performances, and a launchpad for the next generation of creative pioneers. Join EBERT and be part of the enigmatic journey shaping the future of crypto creativity.
EBERT (EBERT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu EBERT (EBERT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
EBERT (EBERT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
EBERT (EBERT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä EBERT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EBERT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät EBERT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EBERT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
