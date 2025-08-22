Lisätietoja DRGN-rahakkeesta

DRGN-rahakkeen hintatiedot

DRGN-rahakkeen valkoinen paperi

DRGN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DRGN-rahakkeen tokenomiikka

DRGN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Dragonchain-logo

Dragonchain – hinta (DRGN)

Ei listattu

1DRGN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02584736
$0.02584736$0.02584736
-2.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dragonchain (DRGN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:37:52 (UTC+8)

Dragonchain (DRGN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02425929
$ 0.02425929$ 0.02425929
24 h:n matalin
$ 0.02698298
$ 0.02698298$ 0.02698298
24 h:n korkein

$ 0.02425929
$ 0.02425929$ 0.02425929

$ 0.02698298
$ 0.02698298$ 0.02698298

$ 5.46
$ 5.46$ 5.46

$ 0.00515106
$ 0.00515106$ 0.00515106

-0.25%

-2.51%

-15.23%

-15.23%

Dragonchain (DRGN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02584579. Viimeisen 24 tunnin aikana DRGN on vaihdellut alimmillaan $ 0.02425929 ja korkeimmillaan $ 0.02698298 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DRGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.46, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00515106.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DRGN on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -2.51% 24 tunnin aikana ja -15.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dragonchain (DRGN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.53M
$ 9.53M$ 9.53M

--
----

$ 11.21M
$ 11.21M$ 11.21M

368.54M
368.54M 368.54M

433,494,437.0
433,494,437.0 433,494,437.0

Dragonchain-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DRGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 368.54M ja sen kokonaistarjonta on 433494437.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.21M.

Dragonchain (DRGN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dragonchain – USD -hinta muuttui $ -0.00066581715428371.
Viimeisten 30 päivän aikana Dragonchain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0062053751.
Viimeisten 60 päivän aikana Dragonchain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0082649357.
Viimeisten 90 päivän aikana Dragonchain – USD -hinnan muutos oli $ -0.0381365285819673.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00066581715428371-2.51%
30 päivää$ -0.0062053751-24.00%
60 päivää$ -0.0082649357-31.97%
90 päivää$ -0.0381365285819673-59.60%

Mikä on Dragonchain (DRGN)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dragonchain (DRGN) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Dragonchain-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dragonchain (DRGN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dragonchain (DRGN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dragonchain-rahakkeelle.

Tarkista Dragonchain-rahakkeen hintaennuste nyt!

DRGN paikallisiin valuuttoihin

Dragonchain (DRGN) -rahakkeen tokenomiikka

Dragonchain (DRGN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DRGN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dragonchain (DRGN)”

Paljonko Dragonchain (DRGN) on arvoltaan tänään?
DRGN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02584579 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DRGN-USD-parin nykyinen hinta?
DRGN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02584579. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dragonchain-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DRGN markkina-arvo on $ 9.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DRGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DRGN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 368.54M USD.
Mikä oli DRGN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DRGN saavutti ATH-hinnaksi 5.46 USD.
Mikä oli DRGN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DRGN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00515106 USD.
Mikä on DRGN-rahakkeen treidausvolyymi?
DRGN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DRGN tänä vuonna korkeammalle?
DRGN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DRGN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:37:52 (UTC+8)

Dragonchain (DRGN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.