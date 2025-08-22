Lisätietoja RATING-rahakkeesta

RATING-rahakkeen hintatiedot

RATING-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RATING-rahakkeen tokenomiikka

RATING-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

DPRating-logo

DPRating – hinta (RATING)

Ei listattu

1RATING - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen DPRating (RATING) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:44:01 (UTC+8)

DPRating (RATING) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01921056
$ 0.01921056$ 0.01921056

$ -0.002511307912531869
$ -0.002511307912531869$ -0.002511307912531869

-0.00%

-3.67%

-11.65%

-11.65%

DPRating (RATING) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RATING on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RATING-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01921056, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ -0.002511307912531869.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RATING on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -3.67% 24 tunnin aikana ja -11.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DPRating (RATING) -rahakkeen markkinatiedot

$ 340.47K
$ 340.47K$ 340.47K

--
----

$ 773.72K
$ 773.72K$ 773.72K

4.40B
4.40B 4.40B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

DPRating-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 340.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RATING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.40B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 773.72K.

DPRating (RATING) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DPRating – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana DPRating – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana DPRating – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana DPRating – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.67%
30 päivää$ 0+2.73%
60 päivää$ 0-14.02%
90 päivää$ 0--

Mikä on DPRating (RATING)

DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DPRating (RATING) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DPRating-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DPRating (RATING) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DPRating (RATING) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DPRating-rahakkeelle.

Tarkista DPRating-rahakkeen hintaennuste nyt!

RATING paikallisiin valuuttoihin

DPRating (RATING) -rahakkeen tokenomiikka

DPRating (RATING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RATING-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DPRating (RATING)”

Paljonko DPRating (RATING) on arvoltaan tänään?
RATING-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RATING-USD-parin nykyinen hinta?
RATING -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DPRating-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RATING markkina-arvo on $ 340.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RATING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RATING-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.40B USD.
Mikä oli RATING-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RATING saavutti ATH-hinnaksi 0.01921056 USD.
Mikä oli RATING-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RATING-rahakkeen ATL-hinta oli -0.002511307912531869 USD.
Mikä on RATING-rahakkeen treidausvolyymi?
RATING-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RATING tänä vuonna korkeammalle?
RATING saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RATING-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:44:01 (UTC+8)

DPRating (RATING) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.