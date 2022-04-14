DOBI (DOBI) -rahakkeen tokenomiikka
Many may ask, what is Dobi? Dobi is the category of dog that you will see with cops. Dobi protect its users from any outer threat so as we do here. We are here to protect solana from invaders. This project responds to the popular demand for dog-based narratives in the crypto space. Dobi was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem.
Dobi is more than just a cryptocurrency, it is also a movement. We believe that Solana has the potential to change the world for the better, and we are committed to making it more inclusive and welcoming for everyone.
Tutustu DOBI (DOBI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
DOBI (DOBI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
DOBI (DOBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä DOBI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DOBI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät DOBI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DOBI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
