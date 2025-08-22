Lisätietoja DIA-rahakkeesta

DIA – hinta (DIA)

1DIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.674814
$0.674814
-4.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DIA (DIA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:36:31 (UTC+8)

DIA (DIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.66334
$ 0.66334
24 h:n matalin
$ 0.706533
$ 0.706533
24 h:n korkein

$ 0.66334
$ 0.66334

$ 0.706533
$ 0.706533

$ 5.73
$ 5.73

$ 0.208951
$ 0.208951

-0.70%

-4.42%

-11.72%

-11.72%

DIA (DIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.674838. Viimeisen 24 tunnin aikana DIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.66334 ja korkeimmillaan $ 0.706533 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.73, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.208951.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DIA on muuttunut -0.70% viimeisen tunnin aikana, -4.42% 24 tunnin aikana ja -11.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DIA (DIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 80.87M
$ 80.87M

--
--

$ 114.07M
$ 114.07M

119.68M
119.68M

168,817,248.0
168,817,248.0

DIA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 80.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 119.68M ja sen kokonaistarjonta on 168817248.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 114.07M.

DIA (DIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DIA – USD -hinta muuttui $ -0.031245793278782.
Viimeisten 30 päivän aikana DIA – USD -hinnan muutos oli $ -0.2518246400.
Viimeisten 60 päivän aikana DIA – USD -hinnan muutos oli $ +0.7112339028.
Viimeisten 90 päivän aikana DIA – USD -hinnan muutos oli $ +0.2068989436466044.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.031245793278782-4.42%
30 päivää$ -0.2518246400-37.31%
60 päivää$ +0.7112339028+105.39%
90 päivää$ +0.2068989436466044+44.21%

Mikä on DIA (DIA)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DIA (DIA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DIA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DIA (DIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DIA (DIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DIA-rahakkeelle.

Tarkista DIA-rahakkeen hintaennuste nyt!

DIA paikallisiin valuuttoihin

DIA (DIA) -rahakkeen tokenomiikka

DIA (DIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DIA (DIA)”

Paljonko DIA (DIA) on arvoltaan tänään?
DIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.674838 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DIA-USD-parin nykyinen hinta?
DIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.674838. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DIA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DIA markkina-arvo on $ 80.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 119.68M USD.
Mikä oli DIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DIA saavutti ATH-hinnaksi 5.73 USD.
Mikä oli DIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.208951 USD.
Mikä on DIA-rahakkeen treidausvolyymi?
DIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DIA tänä vuonna korkeammalle?
DIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:36:31 (UTC+8)

DIA (DIA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

