dForce USD-logo

dForce USD – hinta (USX)

Ei listattu

1USX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.988846
$0.988846$0.988846
-0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen dForce USD (USX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:36:16 (UTC+8)

dForce USD (USX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.987338
$ 0.987338$ 0.987338
24 h:n matalin
$ 0.991485
$ 0.991485$ 0.991485
24 h:n korkein

$ 0.987338
$ 0.987338$ 0.987338

$ 0.991485
$ 0.991485$ 0.991485

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

$ 0.331253
$ 0.331253$ 0.331253

-0.08%

-0.03%

-0.23%

-0.23%

dForce USD (USX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.989003. Viimeisen 24 tunnin aikana USX on vaihdellut alimmillaan $ 0.987338 ja korkeimmillaan $ 0.991485 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.71, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.331253.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USX on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja -0.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

dForce USD (USX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.29M
$ 15.29M$ 15.29M

--
----

$ 133.11M
$ 133.11M$ 133.11M

15.45M
15.45M 15.45M

134,571,773.1095259
134,571,773.1095259 134,571,773.1095259

dForce USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.45M ja sen kokonaistarjonta on 134571773.1095259. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 133.11M.

dForce USD (USX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana dForce USD – USD -hinta muuttui $ -0.000387960762198.
Viimeisten 30 päivän aikana dForce USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0052701991.
Viimeisten 60 päivän aikana dForce USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0075396643.
Viimeisten 90 päivän aikana dForce USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0067596640502614.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000387960762198-0.03%
30 päivää$ -0.0052701991-0.53%
60 päivää$ -0.0075396643-0.76%
90 päivää$ -0.0067596640502614-0.67%

Mikä on dForce USD (USX)

Synthetic Stablecoin

dForce USD (USX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

dForce USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon dForce USD (USX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko dForce USD (USX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita dForce USD-rahakkeelle.

Tarkista dForce USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

USX paikallisiin valuuttoihin

dForce USD (USX) -rahakkeen tokenomiikka

dForce USD (USX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”dForce USD (USX)”

Paljonko dForce USD (USX) on arvoltaan tänään?
USX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.989003 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USX-USD-parin nykyinen hinta?
USX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.989003. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on dForce USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USX markkina-arvo on $ 15.29M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 15.45M USD.
Mikä oli USX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USX saavutti ATH-hinnaksi 2.71 USD.
Mikä oli USX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.331253 USD.
Mikä on USX-rahakkeen treidausvolyymi?
USX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USX tänä vuonna korkeammalle?
USX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
