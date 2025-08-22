Lisätietoja DERO-rahakkeesta

DERO-rahakkeen hintatiedot

DERO-rahakkeen valkoinen paperi

DERO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DERO-rahakkeen tokenomiikka

DERO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Dero-logo

Dero – hinta (DERO)

Ei listattu

1DERO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.485024
$0.485024$0.485024
-9.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Dero (DERO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:35:38 (UTC+8)

Dero (DERO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.48482
$ 0.48482$ 0.48482
24 h:n matalin
$ 0.557292
$ 0.557292$ 0.557292
24 h:n korkein

$ 0.48482
$ 0.48482$ 0.48482

$ 0.557292
$ 0.557292$ 0.557292

$ 27.29
$ 27.29$ 27.29

$ 0.24505
$ 0.24505$ 0.24505

-0.32%

-9.40%

-1.81%

-1.81%

Dero (DERO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.485024. Viimeisen 24 tunnin aikana DERO on vaihdellut alimmillaan $ 0.48482 ja korkeimmillaan $ 0.557292 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 27.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.24505.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DERO on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -9.40% 24 tunnin aikana ja -1.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Dero (DERO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.15M
$ 6.15M$ 6.15M

--
----

$ 8.92M
$ 8.92M$ 8.92M

12.68M
12.68M 12.68M

18,400,000.0
18,400,000.0 18,400,000.0

Dero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.68M ja sen kokonaistarjonta on 18400000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.92M.

Dero (DERO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Dero – USD -hinta muuttui $ -0.0503325141012584.
Viimeisten 30 päivän aikana Dero – USD -hinnan muutos oli $ +0.0380338359.
Viimeisten 60 päivän aikana Dero – USD -hinnan muutos oli $ +0.1036966276.
Viimeisten 90 päivän aikana Dero – USD -hinnan muutos oli $ -0.0888533597897117.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0503325141012584-9.40%
30 päivää$ +0.0380338359+7.84%
60 päivää$ +0.1036966276+21.38%
90 päivää$ -0.0888533597897117-15.48%

Mikä on Dero (DERO)

DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Dero-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Dero (DERO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Dero (DERO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Dero-rahakkeelle.

Tarkista Dero-rahakkeen hintaennuste nyt!

DERO paikallisiin valuuttoihin

Dero (DERO) -rahakkeen tokenomiikka

Dero (DERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DERO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Dero (DERO)”

Paljonko Dero (DERO) on arvoltaan tänään?
DERO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.485024 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DERO-USD-parin nykyinen hinta?
DERO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.485024. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Dero-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DERO markkina-arvo on $ 6.15M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.68M USD.
Mikä oli DERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DERO saavutti ATH-hinnaksi 27.29 USD.
Mikä oli DERO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DERO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.24505 USD.
Mikä on DERO-rahakkeen treidausvolyymi?
DERO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DERO tänä vuonna korkeammalle?
DERO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DERO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:35:38 (UTC+8)

Dero (DERO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.