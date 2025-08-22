Dero – hinta (DERO)
Dero (DERO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.485024. Viimeisen 24 tunnin aikana DERO on vaihdellut alimmillaan $ 0.48482 ja korkeimmillaan $ 0.557292 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DERO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 27.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.24505.
Lyhyen aikavälin tuloksissa DERO on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, -9.40% 24 tunnin aikana ja -1.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Dero-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.15M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DERO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.68M ja sen kokonaistarjonta on 18400000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.92M.
Tämän päivän aikana Dero – USD -hinta muuttui $ -0.0503325141012584.
Viimeisten 30 päivän aikana Dero – USD -hinnan muutos oli $ +0.0380338359.
Viimeisten 60 päivän aikana Dero – USD -hinnan muutos oli $ +0.1036966276.
Viimeisten 90 päivän aikana Dero – USD -hinnan muutos oli $ -0.0888533597897117.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0503325141012584
|-9.40%
|30 päivää
|$ +0.0380338359
|+7.84%
|60 päivää
|$ +0.1036966276
|+21.38%
|90 päivää
|$ -0.0888533597897117
|-15.48%
DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model - Human-readable addresses (usernames) - Efficient and decentralized proof-of-work mining - Instant coin and token balance syncing - Native token transfers via wallet - Support for both public and private token smart contracts - Web socket support for connectivity with decentralized applications - Transfer settlement in ~18 seconds (1 block) - Blockchain pruning (light nodes) - Fixed supply with halving
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
