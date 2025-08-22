Lisätietoja CROID-rahakkeesta

Cronos ID – hinta (CROID)

Ei listattu

1CROID - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02381693
$0.02381693$0.02381693
0.00%1D
Cronos ID (CROID) -rahakkeen hintatiedot (USD)
Cronos ID (CROID) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.60%

-0.05%

-10.84%

-10.84%

Cronos ID (CROID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02381693. Viimeisen 24 tunnin aikana CROID on vaihdellut alimmillaan $ 0.02338266 ja korkeimmillaan $ 0.02391314 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CROID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.459239, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02338266.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CROID on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -10.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cronos ID (CROID) -rahakkeen markkinatiedot

Cronos ID-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.78M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CROID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 158.80M ja sen kokonaistarjonta on 999510075.5807819. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 23.81M.

Cronos ID (CROID) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cronos ID – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cronos ID – USD -hinnan muutos oli $ -0.0035303382.
Viimeisten 60 päivän aikana Cronos ID – USD -hinnan muutos oli $ -0.0037119804.
Viimeisten 90 päivän aikana Cronos ID – USD -hinnan muutos oli $ -0.007116021364657554.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.05%
30 päivää$ -0.0035303382-14.82%
60 päivää$ -0.0037119804-15.58%
90 päivää$ -0.007116021364657554-23.00%

Mikä on Cronos ID (CROID)

Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: * Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease * The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors. * Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem. 1. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations 2. Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Cronos ID (CROID) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Cronos ID-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cronos ID (CROID) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cronos ID (CROID) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cronos ID-rahakkeelle.

Tarkista Cronos ID-rahakkeen hintaennuste nyt!

CROID paikallisiin valuuttoihin

Cronos ID (CROID) -rahakkeen tokenomiikka

Cronos ID (CROID) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CROID-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cronos ID (CROID)”

Paljonko Cronos ID (CROID) on arvoltaan tänään?
CROID-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02381693 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CROID-USD-parin nykyinen hinta?
CROID -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02381693. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cronos ID-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CROID markkina-arvo on $ 3.78M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CROID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CROID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 158.80M USD.
Mikä oli CROID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CROID saavutti ATH-hinnaksi 0.459239 USD.
Mikä oli CROID-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CROID-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02338266 USD.
Mikä on CROID-rahakkeen treidausvolyymi?
CROID-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CROID tänä vuonna korkeammalle?
CROID saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CROID-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
