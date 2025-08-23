Cronos ID-hintaennuste
Mietitkö mitä tulevaisuus tuo tullessaan Cronos ID (CROID) -rahakkeille?
Oletko utelias tietämään minkä arvoinen CROID voisi olla vuosina 2025, 2026 tai jopa 2050? Cronos ID-hintaennustetyökalumme antaa sinulle mahdollisuuden tutkia mahdollisia hintatavoitteita käyttäjien mielialan ja markkinatrendien perusteella. Sivulla voit visualisoida tulevaisuuden hintaskenaarioita antamalla kasvuprosentin – positiivisen tai negatiivisen – ja laskemalla välittömästi, miten Cronos ID-rahakkeiden arvo saattaa kehittyä ajan myötä. Tämän interaktiivisen ominaisuuden avulla voit seurata erilaisia kehityskulkuja ja ottaa huomioon erilaiset markkinaolosuhteet asettaessasi henkilökohtaista hintaennustettasi tai -tavoitteitasi.
Anna CROID-rahakkeiden hintakasvuennuste
Anna hintaennusteprosenttisi ja tutustu hintakehityksiin välittömästi. (Vastuuvapauslauseke: kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän syötteisiin.)
Cronos ID-hintaennuste vuosille 2025–2050
Cronos ID-hintaennustuksesi mukaan CROID-rahakkeiden arvon odotetaan muuttuvan 238.64% ja saavuttavan 0.082562 USD:n hinnan vuoteen 2050 mennessä.
- 2025$ 0.0243800.00%
- 2026$ 0.0255995.00%
- 2030$ 0.03111627.63%
- 2040$ 0.050686107.89%
- 2050$ 0.082562238.64%
Vuonna 2025 Cronos ID-rahakkeiden hinta saattaa mahdollisesti kokea 0.00% muutoksen. Se voi saavuttaa 0.024380 USD:n treidaushinnan.Cronos ID (CROID) -hintaennuste vuodelle 2026
Vuonna 2026 Cronos ID-rahakkeiden hinta saattaa mahdollisesti kokea 5.00% muutoksen. Se voi saavuttaa 0.025599 USD:n treidaushinnan.Cronos ID (CROID) -hintaennuste vuodelle 2030
Vuonna 2030 Cronos ID-rahakkeiden hinta saattaa mahdollisesti kokea 27.63% muutoksen. Se voi saavuttaa 0.031116 USD:n treidaushinnan.Cronos ID (CROID) -hintaennuste vuodelle 2040
Vuonna 2040 Cronos ID-rahakkeiden hinta saattaa mahdollisesti kokea 107.89% muutoksen. Se voi saavuttaa 0.050686 USD:n treidaushinnan.Cronos ID (CROID) -hintaennuste vuodelle 2050
Vuonna 2050 Cronos ID-rahakkeiden hinta saattaa mahdollisesti kokea 238.64% muutoksen. Se voi saavuttaa 0.082562 USD:n treidaushinnan.
Lyhyen aikavälin Cronos ID-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle
- August 23, 2025(Tänään)$ 0.0243800.00%
- August 24, 2025(Huomenna)$ 0.0243840.01%
- August 30, 2025(Tällä viikolla)$ 0.0244040.10%
- September 22, 2025(30 päivää)$ 0.0244810.41%
CROID-rahakkeiden ennustettu hinta August 23, 2025(Tänään) on $0.024380. Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista.
Hintaennuste August 24, 2025(Huomenna) CROID-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.024384. Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella.
August 30, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste CROID-rahakkeille, käyttäen 5%:n vuotuista kasvua, on $0.024404. Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä.
Katsottaessa 30 päivää eteenpäin CROID-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.024481. Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5%:n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.
Historiallinen Cronos ID-hinta
Viimeisimpien Cronos ID-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Cronos ID-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.02438095USD. Cronos ID-rahakkeiden (CROID) kierrossa oleva tarjonta on 158.85M CROID, jolloin sen markkina-arvo on $3.87M.
- 24 tuntia2.13%$ 0.000508$ 0.024702$ 0.023583
- 7 päivää-4.85%$ -0.001183$ 0.026878$ 0.023411
- 30 päivää-10.82%$ -0.002638$ 0.026878$ 0.023411
Viimeisen 24 tunnin aikana Cronos ID-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000508, mikä kuvastaa 2.13% arvon muutosta.
Viimeisen 7 päivän aikana Cronos ID-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.026878 ja alimmillaan $0.023411. Sen hinta on muuttunut -4.85%. Tämä viimeaikainen trendi esittelee CROID-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla.
Viimeisen kuukauden aikana Cronos ID-rahakkeiden hinta on muuttunut -10.82%, joka heijastaa noin $-0.002638 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että CROID-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää.
Kuinka Cronos ID (CROID) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii?
Cronos ID-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia CROID-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo.
Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Cronos ID-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin.
Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee CROID-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä.
Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Cronos ID-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä.
Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee CROID-rahakkeiden tulevaisuuden.
Hintaennusteen tekniset indikaattorit
Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat:
Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä.
Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet.
Relative Strength Index (RSI): Arvioi CROID-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa.
Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Cronos ID-rahakkeiden tulevaisuudesta.
Miksi CROID-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?
CROID-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:
Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.
Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.
Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.
Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.
Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.
Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.
Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.
Vastuuvapauslauseke
Kryptojen ennustesivuilla julkaistu sisältö perustuu MEXC-käyttäjien ja/tai muiden kolmansien osapuolien meille toimittamiin tietoihin ja palautteeseen. Sisältö esitetään sinulle ”sellaisenaan” vain tiedonanto- ja havainnollistamistarkoituksessa ilman minkäänlaista lupausta tai takuuta. On tärkeää huomata, että esitetyt hintaennusteet eivät välttämättä ole tarkkoja, eikä niitä pidä käsitellä sellaisina. Tulevat hinnat voivat poiketa merkittävästi esitetyistä ennusteista, eikä niihin kannata luottaa sijoituspäätöksiä tehtäessä.
Lisäksi tätä sisältöä ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi, eikä sen ole tarkoitus suositella minkään tietyn tuotteen tai palvelun ostamista. MEXC ei ole millään tavalla vastuussa sinulle mistään tappioista, joita sinulle saattaa aiheutua kryptojen hintaennustesivuillamme julkaistuun sisältöön viittaamisesta, sen käyttämisestä ja/tai siihen luottamisesta. On tärkeää tiedostaa, että digitaalisten varallisuuserien hintoihin liittyy suuri markkinariski ja hintavaihtelu. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, eikä alun perin sijoitetun summan takaisin saamisesta ole takeita. Viime kädessä olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä MEXC ole vastuussa mahdollisista tappioistasi. Muista, että aiempi tuotto ei ole ennusta luotettavasti tulevaa tuotonkehitystä. Sinun tulisi sijoittaa vain tuotteisiin, jotka tunnet ja joihin liittyvät riskit ymmärrät. Harkitse huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvottele riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.
Cronos ID-rahakkeiden live-hinta
Cronos ID-rahakkeiden hinta on tällä hetkellä 0.02438095 USD. Sen markkina-arvo on 3.87M USD ja 24 tunnin treidausvolyymi 0.00 USD. Tutustu lisää CROID-rahakkeiden tietoihin MEXCin live-hintasivulla.
Hyödyntämällä reaaliaikaisia Cronos ID-hintatilastoja, käyttäjät voivat analysoida tämänhetkisiä markkinatrendejä ja ennustaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin hintaliikkeitä. Kun reaaliaikainen data on käden ulottuvilla, voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja saada käsityksen mahdollisista tulevaisuuden Cronos ID-rahakkeiden hintaennusteista.
