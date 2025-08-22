Lisätietoja CRINGE-rahakkeesta

CRINGE (CRINGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)
CRINGE (CRINGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

CRINGE (CRINGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CRINGE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CRINGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CRINGE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -10.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CRINGE (CRINGE) -rahakkeen markkinatiedot

CRINGE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.93K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CRINGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.92M ja sen kokonaistarjonta on 998924577.2383791. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.93K.

CRINGE (CRINGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CRINGE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CRINGE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CRINGE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CRINGE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-4.49%
60 päivää$ 0+6.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on CRINGE (CRINGE)

CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe! Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉 Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool! Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CRINGE (CRINGE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

CRINGE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CRINGE (CRINGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CRINGE (CRINGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CRINGE-rahakkeelle.

Tarkista CRINGE-rahakkeen hintaennuste nyt!

CRINGE paikallisiin valuuttoihin

CRINGE (CRINGE) -rahakkeen tokenomiikka

CRINGE (CRINGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CRINGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "CRINGE (CRINGE)"

Paljonko CRINGE (CRINGE) on arvoltaan tänään?
CRINGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CRINGE-USD-parin nykyinen hinta?
CRINGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CRINGE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CRINGE markkina-arvo on $ 7.93K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CRINGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CRINGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.92M USD.
Mikä oli CRINGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CRINGE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CRINGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CRINGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CRINGE-rahakkeen treidausvolyymi?
CRINGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CRINGE tänä vuonna korkeammalle?
CRINGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CRINGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
CRINGE (CRINGE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

