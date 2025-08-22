Lisätietoja COR-rahakkeesta

COR-rahakkeen hintatiedot

COR-rahakkeen valkoinen paperi

COR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

COR-rahakkeen tokenomiikka

COR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Cortensor-logo

Cortensor – hinta (COR)

Ei listattu

1COR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01110794
$0.01110794$0.01110794
-1.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Cortensor (COR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:46:30 (UTC+8)

Cortensor (COR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01102593
$ 0.01102593$ 0.01102593
24 h:n matalin
$ 0.01143316
$ 0.01143316$ 0.01143316
24 h:n korkein

$ 0.01102593
$ 0.01102593$ 0.01102593

$ 0.01143316
$ 0.01143316$ 0.01143316

$ 0.02534804
$ 0.02534804$ 0.02534804

$ 0.0012344
$ 0.0012344$ 0.0012344

+0.38%

-1.52%

-26.44%

-26.44%

Cortensor (COR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01111605. Viimeisen 24 tunnin aikana COR on vaihdellut alimmillaan $ 0.01102593 ja korkeimmillaan $ 0.01143316 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02534804, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0012344.

Lyhyen aikavälin tuloksissa COR on muuttunut +0.38% viimeisen tunnin aikana, -1.52% 24 tunnin aikana ja -26.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cortensor (COR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M

--
----

$ 11.12M
$ 11.12M$ 11.12M

505.00M
505.00M 505.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cortensor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.61M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 505.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.12M.

Cortensor (COR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Cortensor – USD -hinta muuttui $ -0.00017186478853925.
Viimeisten 30 päivän aikana Cortensor – USD -hinnan muutos oli $ +0.0096330800.
Viimeisten 60 päivän aikana Cortensor – USD -hinnan muutos oli $ +0.0182530154.
Viimeisten 90 päivän aikana Cortensor – USD -hinnan muutos oli $ +0.00434296349370391.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00017186478853925-1.52%
30 päivää$ +0.0096330800+86.66%
60 päivää$ +0.0182530154+164.20%
90 päivää$ +0.00434296349370391+64.12%

Mikä on Cortensor (COR)

Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Cortensor-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cortensor (COR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cortensor (COR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cortensor-rahakkeelle.

Tarkista Cortensor-rahakkeen hintaennuste nyt!

COR paikallisiin valuuttoihin

Cortensor (COR) -rahakkeen tokenomiikka

Cortensor (COR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cortensor (COR)”

Paljonko Cortensor (COR) on arvoltaan tänään?
COR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01111605 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on COR-USD-parin nykyinen hinta?
COR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01111605. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cortensor-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen COR markkina-arvo on $ 5.61M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on COR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
COR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 505.00M USD.
Mikä oli COR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
COR saavutti ATH-hinnaksi 0.02534804 USD.
Mikä oli COR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
COR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0012344 USD.
Mikä on COR-rahakkeen treidausvolyymi?
COR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko COR tänä vuonna korkeammalle?
COR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso COR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:46:30 (UTC+8)

Cortensor (COR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.