Cope (COPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00365439. Viimeisen 24 tunnin aikana COPE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00365349 ja korkeimmillaan $ 0.00368238 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. COPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.54, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00304217.
Lyhyen aikavälin tuloksissa COPE on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -0.57% 24 tunnin aikana ja -1.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Cope-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 70.76K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. COPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 19.36M ja sen kokonaistarjonta on 49999912.434. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 182.75K.
Tämän päivän aikana Cope – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Cope – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001219356.
Viimeisten 60 päivän aikana Cope – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005951108.
Viimeisten 90 päivän aikana Cope – USD -hinnan muutos oli $ -0.00038319931974035.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.57%
|30 päivää
|$ -0.0001219356
|-3.33%
|60 päivää
|$ +0.0005951108
|+16.28%
|90 päivää
|$ -0.00038319931974035
|-9.49%
COPE is a project that has two phases. Phase 1 of COPE involves seeking to ascertain and evaluate trader weaknesses and failings retrospectively based on trader calls made about crypto markets and provide reporting on this for self analysis. Top Call Makers are evaluated based on their call accuracy which along with other parameters results in a COPE score given to them. The top 100 Call Makers are embraced within a COPE index ranking them by their COPE score. Once a consistent list of the top 100 has been generated with the monthly 'reformation' kicking out, introducing new Top Call Makers into the index it provides a narrative for a new type of investment product based on top trader calls as measured using a reliable and accurate mechanism, which leads to phase 2.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.
Kuinka paljon Cope (COPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cope (COPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cope-rahakkeelle.
Tarkista Cope-rahakkeen hintaennuste nyt!
Cope (COPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää COPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
