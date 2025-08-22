Comtech Gold – hinta (CGO)
Comtech Gold (CGO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $107.09. Viimeisen 24 tunnin aikana CGO on vaihdellut alimmillaan $ 106.78 ja korkeimmillaan $ 107.57 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CGO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 112.27, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 51.61.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CGO on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -0.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Comtech Gold-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.69M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CGO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 109.00K ja sen kokonaistarjonta on 109000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.69M.
Tämän päivän aikana Comtech Gold – USD -hinta muuttui $ -0.2869339234194.
Viimeisten 30 päivän aikana Comtech Gold – USD -hinnan muutos oli $ -2.9098923160.
Viimeisten 60 päivän aikana Comtech Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.7021891300.
Viimeisten 90 päivän aikana Comtech Gold – USD -hinnan muutos oli $ -0.56782879361646.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.2869339234194
|-0.26%
|30 päivää
|$ -2.9098923160
|-2.71%
|60 päivää
|$ -0.7021891300
|-0.65%
|90 päivää
|$ -0.56782879361646
|-0.52%
ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency.
