Codec Flow-logo

Codec Flow – hinta (CODEC)

Ei listattu

1CODEC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02172238
$0.02172238$0.02172238
-3.00%1D
USD
Reaaliaikainen Codec Flow (CODEC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:45:29 (UTC+8)

Codec Flow (CODEC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02060618
$ 0.02060618$ 0.02060618
24 h:n matalin
$ 0.02394846
$ 0.02394846$ 0.02394846
24 h:n korkein

$ 0.02060618
$ 0.02060618$ 0.02060618

$ 0.02394846
$ 0.02394846$ 0.02394846

$ 0.03717218
$ 0.03717218$ 0.03717218

$ 0.00136243
$ 0.00136243$ 0.00136243

+0.88%

-7.62%

-17.81%

-17.81%

Codec Flow (CODEC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02176261. Viimeisen 24 tunnin aikana CODEC on vaihdellut alimmillaan $ 0.02060618 ja korkeimmillaan $ 0.02394846 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CODEC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03717218, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00136243.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CODEC on muuttunut +0.88% viimeisen tunnin aikana, -7.62% 24 tunnin aikana ja -17.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Codec Flow (CODEC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 21.77M
$ 21.77M$ 21.77M

--
----

$ 21.77M
$ 21.77M$ 21.77M

999.90M
999.90M 999.90M

999,902,013.982664
999,902,013.982664 999,902,013.982664

Codec Flow-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 21.77M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CODEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.90M ja sen kokonaistarjonta on 999902013.982664. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.77M.

Codec Flow (CODEC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Codec Flow – USD -hinta muuttui $ -0.0017965979574773.
Viimeisten 30 päivän aikana Codec Flow – USD -hinnan muutos oli $ +0.0168650347.
Viimeisten 60 päivän aikana Codec Flow – USD -hinnan muutos oli $ +0.1584527429.
Viimeisten 90 päivän aikana Codec Flow – USD -hinnan muutos oli $ +0.0202561711196659937.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0017965979574773-7.62%
30 päivää$ +0.0168650347+77.50%
60 päivää$ +0.1584527429+728.10%
90 päivää$ +0.0202561711196659937+1,344.64%

Mikä on Codec Flow (CODEC)

CodecFlow is an on-demand cloud desktop platform for AI agents, powered by MCP and TEE. It lets agents run tasks like automating legacy apps, trading, or managing online stores with full OS-level access. Developers can launch Windows, macOS, or Linux machines instantly via API. It supports secure data sharing, works with any AI model, and offers clean SDKs and a robust API for full control. CodecFlow also ensures safe execution through secure, isolated environments, making it ideal for complex and sensitive workflows.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Codec Flow (CODEC) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Codec Flow-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Codec Flow (CODEC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Codec Flow (CODEC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Codec Flow-rahakkeelle.

Tarkista Codec Flow-rahakkeen hintaennuste nyt!

CODEC paikallisiin valuuttoihin

Codec Flow (CODEC) -rahakkeen tokenomiikka

Codec Flow (CODEC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CODEC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Codec Flow (CODEC)”

Paljonko Codec Flow (CODEC) on arvoltaan tänään?
CODEC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02176261 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CODEC-USD-parin nykyinen hinta?
CODEC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02176261. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Codec Flow-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CODEC markkina-arvo on $ 21.77M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CODEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CODEC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.90M USD.
Mikä oli CODEC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CODEC saavutti ATH-hinnaksi 0.03717218 USD.
Mikä oli CODEC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CODEC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00136243 USD.
Mikä on CODEC-rahakkeen treidausvolyymi?
CODEC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CODEC tänä vuonna korkeammalle?
CODEC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CODEC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:45:29 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.