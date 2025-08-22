Lisätietoja CLBTC-rahakkeesta

CLBTC-rahakkeen hintatiedot

CLBTC-rahakkeen valkoinen paperi

CLBTC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CLBTC-rahakkeen tokenomiikka

CLBTC-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

clBTC-logo

clBTC – hinta (CLBTC)

Ei listattu

1CLBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$112,345
$112,345$112,345
-1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen clBTC (CLBTC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:31:49 (UTC+8)

clBTC (CLBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 111,315
$ 111,315$ 111,315
24 h:n matalin
$ 115,585
$ 115,585$ 115,585
24 h:n korkein

$ 111,315
$ 111,315$ 111,315

$ 115,585
$ 115,585$ 115,585

$ 129,190
$ 129,190$ 129,190

$ 51,493
$ 51,493$ 51,493

0.00%

-1.38%

-6.98%

-6.98%

clBTC (CLBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $112,345. Viimeisen 24 tunnin aikana CLBTC on vaihdellut alimmillaan $ 111,315 ja korkeimmillaan $ 115,585 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CLBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 129,190, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 51,493.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CLBTC on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -1.38% 24 tunnin aikana ja -6.98% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

clBTC (CLBTC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 867.66M
$ 867.66M$ 867.66M

--
----

$ 867.66M
$ 867.66M$ 867.66M

7.72K
7.72K 7.72K

7,723.217000000001
7,723.217000000001 7,723.217000000001

clBTC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 867.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CLBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.72K ja sen kokonaistarjonta on 7723.217000000001. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 867.66M.

clBTC (CLBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana clBTC – USD -hinta muuttui $ -1,574.0823833479.
Viimeisten 30 päivän aikana clBTC – USD -hinnan muutos oli $ -7,649.5710500000.
Viimeisten 60 päivän aikana clBTC – USD -hinnan muutos oli $ +10,878.0742530000.
Viimeisten 90 päivän aikana clBTC – USD -hinnan muutos oli $ +3,397.60342841232.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1,574.0823833479-1.38%
30 päivää$ -7,649.5710500000-6.80%
60 päivää$ +10,878.0742530000+9.68%
90 päivää$ +3,397.60342841232+3.12%

Mikä on clBTC (CLBTC)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

clBTC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon clBTC (CLBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko clBTC (CLBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita clBTC-rahakkeelle.

Tarkista clBTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

CLBTC paikallisiin valuuttoihin

clBTC (CLBTC) -rahakkeen tokenomiikka

clBTC (CLBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CLBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”clBTC (CLBTC)”

Paljonko clBTC (CLBTC) on arvoltaan tänään?
CLBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 112,345 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CLBTC-USD-parin nykyinen hinta?
CLBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 112,345. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on clBTC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CLBTC markkina-arvo on $ 867.66M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CLBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CLBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.72K USD.
Mikä oli CLBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CLBTC saavutti ATH-hinnaksi 129,190 USD.
Mikä oli CLBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CLBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 51,493 USD.
Mikä on CLBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
CLBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CLBTC tänä vuonna korkeammalle?
CLBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CLBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:31:49 (UTC+8)

clBTC (CLBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.