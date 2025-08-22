Lisätietoja CTOAD-rahakkeesta

CTOAD-rahakkeen hintatiedot

CTOAD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CTOAD-rahakkeen tokenomiikka

CTOAD-rahakkeen hintaennuste

Chilling Toad-logo

Chilling Toad – hinta (CTOAD)

Ei listattu

1CTOAD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Chilling Toad (CTOAD) -hintakaavio
Chilling Toad (CTOAD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00347986
$ 0.00347986$ 0.00347986

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.23%

-7.23%

Chilling Toad (CTOAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CTOAD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CTOAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00347986, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CTOAD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -7.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chilling Toad (CTOAD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 25.21K
$ 25.21K$ 25.21K

--
----

$ 25.21K
$ 25.21K$ 25.21K

998.39M
998.39M 998.39M

998,386,411.7231
998,386,411.7231 998,386,411.7231

Chilling Toad-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CTOAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.39M ja sen kokonaistarjonta on 998386411.7231. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.21K.

Chilling Toad (CTOAD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chilling Toad – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Chilling Toad – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Chilling Toad – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Chilling Toad – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-8.55%
60 päivää$ 0+21.07%
90 päivää$ 0--

Mikä on Chilling Toad (CTOAD)

Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Chilling Toad (CTOAD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Chilling Toad-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Chilling Toad (CTOAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Chilling Toad (CTOAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Chilling Toad-rahakkeelle.

Tarkista Chilling Toad-rahakkeen hintaennuste nyt!

CTOAD paikallisiin valuuttoihin

Chilling Toad (CTOAD) -rahakkeen tokenomiikka

Chilling Toad (CTOAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CTOAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chilling Toad (CTOAD)”

Paljonko Chilling Toad (CTOAD) on arvoltaan tänään?
CTOAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CTOAD-USD-parin nykyinen hinta?
CTOAD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chilling Toad-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CTOAD markkina-arvo on $ 25.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CTOAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CTOAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.39M USD.
Mikä oli CTOAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CTOAD saavutti ATH-hinnaksi 0.00347986 USD.
Mikä oli CTOAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CTOAD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CTOAD-rahakkeen treidausvolyymi?
CTOAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CTOAD tänä vuonna korkeammalle?
CTOAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CTOAD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Chilling Toad (CTOAD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

