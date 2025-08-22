Lisätietoja CHDD-rahakkeesta

CHDD-rahakkeen hintatiedot

CHDD-rahakkeen valkoinen paperi

CHDD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CHDD-rahakkeen tokenomiikka

CHDD-rahakkeen hintaennuste

CHEDDA-logo

CHEDDA – hinta (CHDD)

Ei listattu

1CHDD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015477
$0.00015477$0.00015477
+0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen CHEDDA (CHDD) -hintakaavio
CHEDDA (CHDD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+0.12%

-8.04%

-8.04%

CHEDDA (CHDD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CHDD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CHDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CHDD on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja -8.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CHEDDA (CHDD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 11.18M
$ 11.18M$ 11.18M

--
----

$ 11.18M
$ 11.18M$ 11.18M

72.21B
72.21B 72.21B

72,214,181,005.8198
72,214,181,005.8198 72,214,181,005.8198

CHEDDA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CHDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.21B ja sen kokonaistarjonta on 72214181005.8198. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.18M.

CHEDDA (CHDD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CHEDDA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CHEDDA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana CHEDDA – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana CHEDDA – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.12%
30 päivää$ 0-15.99%
60 päivää$ 0+7.18%
90 päivää$ 0--

Mikä on CHEDDA (CHDD)

CHEDDA is a utility token designed to bridge Web3 e-commerce, in-person experiences, and the metaverse. It enables seamless transactions across decentralized marketplaces, live events, and virtual worlds while empowering community governance, rewards, and engagement through blockchain technology.

CHEDDA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CHEDDA (CHDD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CHEDDA (CHDD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CHEDDA-rahakkeelle.

Tarkista CHEDDA-rahakkeen hintaennuste nyt!

CHDD paikallisiin valuuttoihin

CHEDDA (CHDD) -rahakkeen tokenomiikka

CHEDDA (CHDD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CHDD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CHEDDA (CHDD)”

Paljonko CHEDDA (CHDD) on arvoltaan tänään?
CHDD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CHDD-USD-parin nykyinen hinta?
CHDD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CHEDDA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CHDD markkina-arvo on $ 11.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CHDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CHDD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.21B USD.
Mikä oli CHDD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CHDD saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli CHDD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CHDD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CHDD-rahakkeen treidausvolyymi?
CHDD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CHDD tänä vuonna korkeammalle?
CHDD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CHDD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.