Chainflip-logo

Chainflip – hinta (FLIP)

Ei listattu

1FLIP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.43582
$0.43582$0.43582
-0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Chainflip (FLIP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:30:58 (UTC+8)

Chainflip (FLIP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.435471
$ 0.435471$ 0.435471
24 h:n matalin
$ 0.437476
$ 0.437476$ 0.437476
24 h:n korkein

$ 0.435471
$ 0.435471$ 0.435471

$ 0.437476
$ 0.437476$ 0.437476

$ 9.48
$ 9.48$ 9.48

$ 0.30855
$ 0.30855$ 0.30855

+0.00%

-0.31%

+6.00%

+6.00%

Chainflip (FLIP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.435859. Viimeisen 24 tunnin aikana FLIP on vaihdellut alimmillaan $ 0.435471 ja korkeimmillaan $ 0.437476 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. FLIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.48, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.30855.

Lyhyen aikavälin tuloksissa FLIP on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.31% 24 tunnin aikana ja +6.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Chainflip (FLIP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 29.23M
$ 29.23M$ 29.23M

--
----

$ 41.43M
$ 41.43M$ 41.43M

67.08M
67.08M 67.08M

95,056,049.23971562
95,056,049.23971562 95,056,049.23971562

Chainflip-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.23M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. FLIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.08M ja sen kokonaistarjonta on 95056049.23971562. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.43M.

Chainflip (FLIP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Chainflip – USD -hinta muuttui $ -0.0013560163444007.
Viimeisten 30 päivän aikana Chainflip – USD -hinnan muutos oli $ -0.0363524712.
Viimeisten 60 päivän aikana Chainflip – USD -hinnan muutos oli $ +0.1173976627.
Viimeisten 90 päivän aikana Chainflip – USD -hinnan muutos oli $ +0.02430664303638064.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0013560163444007-0.31%
30 päivää$ -0.0363524712-8.34%
60 päivää$ +0.1173976627+26.93%
90 päivää$ +0.02430664303638064+5.91%

Mikä on Chainflip (FLIP)

Chainflip is a decentralised, trustless protocol that allows users to easily exchange cryptocurrency assets across a range of networks and blockchains without losing custody of their assets in the process. The Chainflip protocol allows users to swap assets between major blockchains without any wrapped tokens, traditional bridging, and at extremely competitive pricing using a novel and unique ‘Just-inTime’ based Automated Market Maker, dubbed the JIT AMM. It is totally generalised, decentralised, and can be integrated with any chain using any transaction type. The protocol is secured by a set of 150 validators staking Chainflip’s native FLIP token. FLIP is primarily a utility token. Validators require FLIP in order to stake, and in turn are rewarded in FLIP. Value is returned indirectly to Validators through protocol fees. Additionally, every swap conducted on the platform results in the automatic buying and burning of FLIP tokens through the liquidity pool system, which puts deflationary pressure on the network as trading volume increases.

Chainflip (FLIP) -rahakkeen tokenomiikka

Chainflip (FLIP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää FLIP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Chainflip (FLIP)”

Paljonko Chainflip (FLIP) on arvoltaan tänään?
FLIP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.435859 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on FLIP-USD-parin nykyinen hinta?
FLIP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.435859. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Chainflip-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen FLIP markkina-arvo on $ 29.23M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on FLIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
FLIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 67.08M USD.
Mikä oli FLIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
FLIP saavutti ATH-hinnaksi 9.48 USD.
Mikä oli FLIP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
FLIP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.30855 USD.
Mikä on FLIP-rahakkeen treidausvolyymi?
FLIP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko FLIP tänä vuonna korkeammalle?
FLIP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso FLIP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:30:58 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.