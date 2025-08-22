Lisätietoja CBAT-rahakkeesta

Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen cBAT (CBAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:29:51 (UTC+8)

cBAT (CBAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00304238
$ 0.00304238$ 0.00304238
24 h:n matalin
$ 0.0031662
$ 0.0031662$ 0.0031662
24 h:n korkein

$ 0.00304238
$ 0.00304238$ 0.00304238

$ 0.0031662
$ 0.0031662$ 0.0031662

$ 0.247355
$ 0.247355$ 0.247355

$ 0.00184538
$ 0.00184538$ 0.00184538

-0.68%

-3.20%

-0.96%

-0.96%

cBAT (CBAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00306487. Viimeisen 24 tunnin aikana CBAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.00304238 ja korkeimmillaan $ 0.0031662 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CBAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.247355, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00184538.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CBAT on muuttunut -0.68% viimeisen tunnin aikana, -3.20% 24 tunnin aikana ja -0.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

cBAT (CBAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 19.17M
$ 19.17M$ 19.17M

--
----

$ 19.17M
$ 19.17M$ 19.17M

6.26B
6.26B 6.26B

6,255,402,804.220528
6,255,402,804.220528 6,255,402,804.220528

cBAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 19.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CBAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.26B ja sen kokonaistarjonta on 6255402804.220528. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.17M.

cBAT (CBAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana cBAT – USD -hinta muuttui $ -0.00010132914295483.
Viimeisten 30 päivän aikana cBAT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003671306.
Viimeisten 60 päivän aikana cBAT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009549620.
Viimeisten 90 päivän aikana cBAT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000143669634722136.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00010132914295483-3.20%
30 päivää$ -0.0003671306-11.97%
60 päivää$ +0.0009549620+31.16%
90 päivää$ +0.0000143669634722136+0.47%

Mikä on cBAT (CBAT)

Compound protocol balance token

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

cBAT (CBAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

cBAT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon cBAT (CBAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko cBAT (CBAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita cBAT-rahakkeelle.

Tarkista cBAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

CBAT paikallisiin valuuttoihin

cBAT (CBAT) -rahakkeen tokenomiikka

cBAT (CBAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CBAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”cBAT (CBAT)”

Paljonko cBAT (CBAT) on arvoltaan tänään?
CBAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00306487 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CBAT-USD-parin nykyinen hinta?
CBAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00306487. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on cBAT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CBAT markkina-arvo on $ 19.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CBAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CBAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.26B USD.
Mikä oli CBAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CBAT saavutti ATH-hinnaksi 0.247355 USD.
Mikä oli CBAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CBAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00184538 USD.
Mikä on CBAT-rahakkeen treidausvolyymi?
CBAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CBAT tänä vuonna korkeammalle?
CBAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CBAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
cBAT (CBAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.