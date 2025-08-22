Lisätietoja BRRR-rahakkeesta

BRRR-rahakkeen hintatiedot

BRRR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRRR-rahakkeen tokenomiikka

BRRR-rahakkeen hintaennuste

Burrow-logo

Burrow – hinta (BRRR)

Ei listattu

1BRRR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00366434$0.00366434
+14.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Burrow (BRRR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:57:19 (UTC+8)

Burrow (BRRR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00309897$ 0.00309897
24 h:n matalin
$ 0.00368931$ 0.00368931
24 h:n korkein

$ 0.00309897$ 0.00309897

$ 0.00368931$ 0.00368931

$ 0.02004956$ 0.02004956

$ 0$ 0

-0.34%

+14.11%

+6.75%

+6.75%

Burrow (BRRR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00366434. Viimeisen 24 tunnin aikana BRRR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00309897 ja korkeimmillaan $ 0.00368931 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02004956, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRRR on muuttunut -0.34% viimeisen tunnin aikana, +14.11% 24 tunnin aikana ja +6.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Burrow (BRRR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.22M$ 2.22M

----

$ 3.66M$ 3.66M

606.22M 606.22M

1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Burrow-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 606.22M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.66M.

Burrow (BRRR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Burrow – USD -hinta muuttui $ +0.0004531.
Viimeisten 30 päivän aikana Burrow – USD -hinnan muutos oli $ +0.0032704117.
Viimeisten 60 päivän aikana Burrow – USD -hinnan muutos oli $ +0.0066760474.
Viimeisten 90 päivän aikana Burrow – USD -hinnan muutos oli $ +0.001364473559832948.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0004531+14.11%
30 päivää$ +0.0032704117+89.25%
60 päivää$ +0.0066760474+182.19%
90 päivää$ +0.001364473559832948+59.33%

Mikä on Burrow (BRRR)

Lending and borrowing on Near

Burrow (BRRR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Burrow-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Burrow (BRRR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Burrow (BRRR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Burrow-rahakkeelle.

Tarkista Burrow-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRRR paikallisiin valuuttoihin

Burrow (BRRR) -rahakkeen tokenomiikka

Burrow (BRRR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRRR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Burrow (BRRR)”

Paljonko Burrow (BRRR) on arvoltaan tänään?
BRRR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00366434 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRRR-USD-parin nykyinen hinta?
BRRR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00366434. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Burrow-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRRR markkina-arvo on $ 2.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRRR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 606.22M USD.
Mikä oli BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRRR saavutti ATH-hinnaksi 0.02004956 USD.
Mikä oli BRRR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRRR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BRRR-rahakkeen treidausvolyymi?
BRRR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRRR tänä vuonna korkeammalle?
BRRR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRRR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
