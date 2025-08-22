BURN – hinta (BURN)
BURN (BURN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BURN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BURN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BURN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.63% 24 tunnin aikana ja -8.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BURN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BURN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 188.12B ja sen kokonaistarjonta on 188121742909.6533. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.07M.
Tämän päivän aikana BURN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BURN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BURN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BURN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-0.63%
|30 päivää
|$ 0
|+18.60%
|60 päivää
|$ 0
|+76.86%
|90 päivää
|$ 0
|--
The $BURN token is an extremely hyper-deflationary currency that is built to become more scarce with each transaction that takes place within the $BURN economy. Let it Burn! The concept is simple... Start with a large supply to give the community a chance to participate and secure their positions. Then let the insanely deflationary Tokenomics do its part in making the token supply more and more scarce. Holders get rewarded for simply doing just that! Holding! BurnDAO Token holders will be able to vote their owned tokens in a DAO that will allow the holders to determine the buy back and burns that will be represented in every project. In addition, DAO users holding a minimum number of tokens will have the ability to vote and submit proposals on the tokens that will be subject to vote each month. Each burn token represents a vote in the DAO. How it works Ingrained in the Tokenomics of the Burn Token is a tax that is directly attributed to 3 different buyback and burn wallets. These wallets accumulate funds through the taxes on transactions (buys/sells) and are used to buyback tokens on the open market. The purchased tokens are directly sent to the designated burn wallet or in the case of the $BURN token - completely removed from the blockchain. These burns can take place at any time, both in a manual and an automated fashion, and the intention is to deploy the accumulated funds at strategic times. BURNCARD NFT The BurnCard NFT is an exclusive non-fungible token in which the primary utility is to be burned at the discretion of the NFT owner. Once burned, the NFT is incinerated and removed from the blockchain, revealing a set number of BURN tokens that are automatically deposited into the same wallet that held your NFT. There are a total of 69 BurnCards that will be made available to the public. A single BurnCard NFT will be listed for 5 ETH, each containing a total of 10% of the .15% max wallet size.
Kuinka paljon BURN (BURN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BURN (BURN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BURN-rahakkeelle.
Tarkista BURN-rahakkeen hintaennuste nyt!
BURN (BURN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BURN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
