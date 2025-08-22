BUBU – hinta (BUBU)
BUBU (BUBU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BUBU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUBU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00455941, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BUBU on muuttunut -1.57% viimeisen tunnin aikana, -0.41% 24 tunnin aikana ja -20.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BUBU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 401.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 401.92K.
Tämän päivän aikana BUBU – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BUBU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BUBU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BUBU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey? BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation. Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
