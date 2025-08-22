Lisätietoja BUBU-rahakkeesta

BUBU-logo

BUBU – hinta (BUBU)

Ei listattu

1BUBU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00040311
$0.00040311$0.00040311
-0.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen BUBU (BUBU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:14:12 (UTC+8)

BUBU (BUBU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00455941
$ 0.00455941$ 0.00455941

$ 0
$ 0$ 0

-1.57%

-0.41%

-20.25%

-20.25%

BUBU (BUBU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BUBU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BUBU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00455941, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BUBU on muuttunut -1.57% viimeisen tunnin aikana, -0.41% 24 tunnin aikana ja -20.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BUBU (BUBU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 401.92K
$ 401.92K$ 401.92K

--
----

$ 401.92K
$ 401.92K$ 401.92K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BUBU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 401.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BUBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 401.92K.

BUBU (BUBU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana BUBU – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BUBU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana BUBU – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana BUBU – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.41%
30 päivää$ 0-49.47%
60 päivää$ 0-26.76%
90 päivää$ 0--

Mikä on BUBU (BUBU)

Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey? BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation. Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BUBU (BUBU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

BUBU-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon BUBU (BUBU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko BUBU (BUBU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita BUBU-rahakkeelle.

Tarkista BUBU-rahakkeen hintaennuste nyt!

BUBU paikallisiin valuuttoihin

BUBU (BUBU) -rahakkeen tokenomiikka

BUBU (BUBU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BUBU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BUBU (BUBU)”

Paljonko BUBU (BUBU) on arvoltaan tänään?
BUBU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BUBU-USD-parin nykyinen hinta?
BUBU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BUBU-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BUBU markkina-arvo on $ 401.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BUBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BUBU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BUBU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BUBU saavutti ATH-hinnaksi 0.00455941 USD.
Mikä oli BUBU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BUBU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BUBU-rahakkeen treidausvolyymi?
BUBU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BUBU tänä vuonna korkeammalle?
BUBU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BUBU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.