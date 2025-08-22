Lisätietoja BRETT-rahakkeesta

BRETT-rahakkeen hintatiedot

BRETT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRETT-rahakkeen tokenomiikka

BRETT-rahakkeen hintaennuste

Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Brett (BRETT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Brett (BRETT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04995547. Viimeisen 24 tunnin aikana BRETT on vaihdellut alimmillaan $ 0.04871491 ja korkeimmillaan $ 0.052007 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRETT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.234204, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRETT on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -3.94% 24 tunnin aikana ja -11.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Brett (BRETT) -rahakkeen markkinatiedot

Brett-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 493.73M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRETT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.91B ja sen kokonaistarjonta on 9909850041.727203. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 493.73M.

Brett (BRETT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Brett – USD -hinta muuttui $ -0.00205106695309847.
Viimeisten 30 päivän aikana Brett – USD -hinnan muutos oli $ -0.0118847659.
Viimeisten 60 päivän aikana Brett – USD -hinnan muutos oli $ +0.0192876521.
Viimeisten 90 päivän aikana Brett – USD -hinnan muutos oli $ -0.01854830920708124.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00205106695309847-3.94%
30 päivää$ -0.0118847659-23.79%
60 päivää$ +0.0192876521+38.61%
90 päivää$ -0.01854830920708124-27.07%

Mikä on Brett (BRETT)

BRETT the dancer, gamer, and cultural icon of BASE chain (some like to call me the PEPE of BASE).

Brett (BRETT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Brett-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Brett (BRETT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Brett (BRETT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Brett-rahakkeelle.

Tarkista Brett-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRETT paikallisiin valuuttoihin

Brett (BRETT) -rahakkeen tokenomiikka

Brett (BRETT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRETT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Brett (BRETT)”

Paljonko Brett (BRETT) on arvoltaan tänään?
BRETT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.04995547 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRETT-USD-parin nykyinen hinta?
BRETT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.04995547. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Brett-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRETT markkina-arvo on $ 493.73M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRETT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRETT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.91B USD.
Mikä oli BRETT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRETT saavutti ATH-hinnaksi 0.234204 USD.
Mikä oli BRETT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRETT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BRETT-rahakkeen treidausvolyymi?
BRETT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRETT tänä vuonna korkeammalle?
BRETT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRETT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Brett (BRETT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

