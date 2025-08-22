Lisätietoja BRAT-rahakkeesta

BRAT-rahakkeen hintatiedot

BRAT-rahakkeen valkoinen paperi

BRAT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRAT-rahakkeen tokenomiikka

BRAT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Brat-logo

Brat – hinta (BRAT)

Ei listattu

1BRAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Brat (BRAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:42:00 (UTC+8)

Brat (BRAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01625004
$ 0.01625004$ 0.01625004

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-0.09%

-2.83%

-2.83%

Brat (BRAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BRAT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01625004, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRAT on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, -0.09% 24 tunnin aikana ja -2.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Brat (BRAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.04K
$ 22.04K$ 22.04K

--
----

$ 22.04K
$ 22.04K$ 22.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Brat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.04K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.04K.

Brat (BRAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Brat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Brat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Brat – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Brat – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.09%
30 päivää$ 0+7.84%
60 päivää$ 0-99.31%
90 päivää$ 0--

Mikä on Brat (BRAT)

$BRAT is a BASE memecoin embodying the spirit of rebellion, chaos, and underground domination, driven by a narrative of payback and revolution. With strong community backing, a polished brand, and an upcoming game, $BRAT is positioning itself as the next cult classic on BASE. BRAT is no ordinary lab rat. Heis been through the ringer, experimented on by the biggest, baddest memecoins out there. Their mission? To find that perfect formula that'll send any memecoin flying straight to the moon!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Brat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Brat (BRAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Brat (BRAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Brat-rahakkeelle.

Tarkista Brat-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRAT paikallisiin valuuttoihin

Brat (BRAT) -rahakkeen tokenomiikka

Brat (BRAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Brat (BRAT)”

Paljonko Brat (BRAT) on arvoltaan tänään?
BRAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRAT-USD-parin nykyinen hinta?
BRAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Brat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRAT markkina-arvo on $ 22.04K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BRAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRAT saavutti ATH-hinnaksi 0.01625004 USD.
Mikä oli BRAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BRAT-rahakkeen treidausvolyymi?
BRAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRAT tänä vuonna korkeammalle?
BRAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:42:00 (UTC+8)

Brat (BRAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.