BORED – hinta (BORED)

BORED (BORED) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BORED on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BORED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02780629, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BORED on muuttunut -0.25% viimeisen tunnin aikana, -4.10% 24 tunnin aikana ja -19.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

BORED-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 753.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BORED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 753.14K.

Mikä on BORED (BORED)

$BORED is the leading meme coin on Ape Chain, inspired by the culture and creativity of the iconic Bored Ape Yacht Club (BAYC). Designed to be more than just a token, $BORED embraces the power of community, humor, and blockchain innovation. As the flagship meme coin of the Ape ecosystem, $BORED delivers engaging campaigns, seamless on-chain utility, and endless fun, uniting Ape enthusiasts and meme coin lovers worldwide.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

BORED (BORED) -rahakkeen tokenomiikka

BORED (BORED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BORED-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”BORED (BORED)”

Paljonko BORED (BORED) on arvoltaan tänään?
BORED-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BORED-USD-parin nykyinen hinta?
BORED -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on BORED-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BORED markkina-arvo on $ 753.14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BORED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BORED-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BORED-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BORED saavutti ATH-hinnaksi 0.02780629 USD.
Mikä oli BORED-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BORED-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BORED-rahakkeen treidausvolyymi?
BORED-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BORED tänä vuonna korkeammalle?
BORED saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BORED-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

